Vorpommern-Greifswald: Impfzentren knacken Marke von 100 000 Geimpften

Greifswald

Eine wichtige Wegmarke im Kampf gegen die Corona-Pandemie ist erreicht: Die Impfzentren des Landkreises Vorpommern-Greifswald haben am Mittwoch die Marke von 100 000 Impfungen übersprungen. „Von den 100 079 Immunisierungen entfallen 62 174 auf Erstimpfungen und 37 905 auf Zweitimpfungen. Geimpft wurde in den beiden Impfzentren Greifswald und Pasewalk, den Impfaußenstellen Anklam, Koserow und Loitz sowie von mobilen Teams und im Rahmen von Sonderimpfaktionen gemeinsam“, teilte Landrat Michael Sack (CDU) mit.

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald verzeichnete am Mittwoch laut Lagebericht des Landesamtes für Gesundheit und Soziales eine Sieben-Tage-Inzidenz von 8,1. Vor fünf Tagen lag die Inzidenz noch bei 9,3.

Mangel an Impfstoff

Dennoch gibt es Kritik: Im Landkreis könnten wesentlich mehr Menschen geimpft werden, wenn nur genügend Impfstoff zur Verfügung gestanden hätte. Die Kreisstrukturen würden laut Sack erlauben, in einer Woche rund 15 000 Menschen zu impfen. In der Vergangenheit hatte der Kreis wiederholt an einem Tag deutlich über 2000 Impfungen verabreicht. Zurzeit führt der Kreis fast ausschließlich Zweitimpfungen durch, da für seine Zentren nur vergleichsweise wenig Impfdosen angeliefert werden.

Im Kreis dürfte die Gesamtzahl der Impfungen deutlich höher liegen, weil in der Statistik die Impfungen in Krankenhäusern und von niedergelassenen Ärzten nicht auftauchen.

Von Henrik Nitzsche