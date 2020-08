Vorpommern-Greifswald: Kastration für alle Freigänger-Katzen im Kreis gefordert

Greifswald

Peach, Rosie und Dixie bilden ein Trio zum Herzerweichen. Die drei Katzenjungen sind gerade einmal wenige Wochen alt, tapsen in ihrem kleinen Gehege umher und nuckeln mit Begeisterung an der Flasche mit Aufzuchtmilch. Die Greifswalder Studenten Lara Lichtentaler (25) und Tom Beyer (25) ziehen sie per Hand auf, denn die drei Kätzchen sind Waisen, hervorgegangen aus einem verlassenen Wurf einer freilebenden Katze an den Greifswalder Kleingartenanlagen. „Ihr Schicksal ist vermeidbar“, sagt Lara. „Es gibt bereits viel zu viele wildlebende Katzen die sich immer weiter vermehren. Dabei sind diese Katzen eigentlich Haustiere und kommen völlig auf sich allein gestellt nur schwer zurecht. Viele leiden Hunger und verenden qualvoll. Es entsteht viel Tierleid.“ Deshalb setzen sich die beiden Mitglieder des Tierschutzbundes Greifswald für eine Katzenschutzverordnung im Landkreis ein, welche die Kastration von sogenannten Freigängern vorschreiben soll. Denn nicht nur die wildlebenden Katzen vermehren sich untereinander rasant, auch Katzen, die zwar ein festes Zuhause haben, aber rausdürfen, mischen mit. „Man findet sich“, bemerkt Tom Beyer.

Noch zu klein für die Vermittlung, aber Interessenten können sich an den Tierschutzbund Greifswald wenden Quelle: Anne Ziebarth

Tausende wildlebende Katzen im Kreis

Allein 3000 „wilde“ Katzen leben nach Schätzungen des Tierschutzbundes Greifswald im Großraum Greifswald, der Katzenschutzverein Wolgast beziffert allein die Zahl der unkastrierten Katzen auf der Insel Usedom auf 300-500, für Wolgast werden 400-600 Tiere geschätzt und noch einmal 200 sind rund um Anklam unterwegs. „Das sind alles punktuelle Schätzungen von Tierschützern“, so Tom Beyer. „Der Landkreis hat keine Informationen über die wirkliche Zahl. Die dürfte noch um einiges höher liegen.“

Viele Tiere nicht mehr vermittelbar

„Es entstehen immer mehr sogenannte Hotspots und vielfach ist daran der Mensch schuld“, erzählt Michelle Sauck, die sich seit über zehn Jahren im Wolgaster Katzenschutzverein engagiert. Denn immer häufiger werden Katzen bzw. deren Jungen ausgesetzt und ihrem Schicksal überlassen. Und so vergrößere sich die Population rasant – nicht alle können in menschliche Obhut vermittelt werden. „Die Sozialisationsphase dauert vielleicht zwölf Wochen“, weiß Lara Lichtenthaler. „Danach wird es immer schwieriger bis unmöglich, die Tiere an Menschen zu gewöhnen.“ Davon kann Michelle Sauck ein Lied singen, denn auch um diese Katzen und ihre Gesundheitsversorgung kümmert sie sich in ihrem Wolgaster Katzenhaus. „Wir betreuen mittlerweile an die 100 Katzen auf unserem Gelände. Das sind Tiere, die sich nicht mehr zähmen und auch nicht vermitteln lassen“, betont sie. Viele Besitzer würden sich nicht um die Kastration ihrer Freigänger kümmern, unkontrollierter Nachwuchs sei die Folge. Was diese Tiere zum Teil für ein trauriges Schicksal erleben, zeigt sich am Beispiel von Zoé.

Zoés Auge konnte nicht mehr gerettet werden. Aber sie hat ein Zuhause gefunden. Quelle: Katzenschutzverein Wolgast

Zoé hatte Glück im Unglück

Zoé, eine von zwei Kitten (Katzenjungen) aus einem Wurf in Wolgast-Mahlzow, ist so ein Kätzchen mit schlimmen Verletzungen – zugefügt von den eigenen Artgenossen. „Das Kleine kam Anfang Juli zusammen mit der nicht kastrierten Katzenmutter und einer weiteren Kitte zu uns und hatte ein völlig kaputtes Auge, das entfernt werden musste“, berichtet Sauck. Nach ihren Worten hat das Katzenbaby nur überlebt, weil die Nachbarin der Hofbesitzer den Katzenschutzverein informierte.

Die Hofbesitzer sahen sich nicht in der Pflicht, ihre bei ihnen lebenden Katzen zu kastrieren. Erst durch die Bilder von Zoé ließen sie sich überzeugen. Sie ließen ihre Katzen und schließlich auch noch ihren Kater kastrieren. Und Zoé hatte großes Glück: „Die für den Katzenschutzverein tätige Tierärztin hat sich sofort um Tierschützer bemüht, die das Tier erst einmal gesund pflegen und aufpäppeln. Die Familie behielt Zoé, sie hat nun ein neues Zuhause“, berichtet Michelle Sauck.

„Manchmal können wir nur beim Sterben zusehen“

Andere Fälle laufen nicht so glücklich: „Manchmal können wir nur noch beim Sterben zusehen“, so Sauck. Deshalb sei es so wichtig, dass Katzen kastriert werden und dies über eine entsprechende kreisliche Verordnung verpflichtend geregelt werde. „Sicherlich kann ich die Bedenken vieler Katzenbesitzer verstehen, die dann ihr Tier kastrieren lassen müssten“, so Tom Beyer. „Aber einen Wurf Kätzchen großzuziehen ist teurer als die Kastrationskosten von vielleicht 60 Euro. “ Auch noch andere Argumente führen die Tierschützer auf. Denn viele Krankheiten, die bei den freilebenden Katzen im Umlauf sind, können auf Freigänger und auch auf den Menschen übertragen werden. Dazu zählen Parasiten wie Spul- und Bandwürmer, aber auch der Erreger für Toxoplasmose, die insbesondere für schwangere Frauen gefährlich ist.

Diese Vereine helfen freilebenden Katzen (Auswahl) Medizinische Versorgung und Fütterung von freilebenden Katzen, dazu Kastrationen und Gespräche mit Katzenbesitzern. Die ehrenamtlichen Tierschutzvereine der Region arbeiten im Akkord an der Eindämmung der Population freilebender Katzen. Alle suchen nicht nur weitere Mitstreiter und Pflegefamilien, sondern freuen sich über Geld und Sachspenden. Dazu gehören der Tierschutzverein Insel Usedom (Tel.: 038378/32070) und der Tierhof Labömitz (Tel.: 01522/3737931) der Katzenschutzverein Wolgast (Tel.: 01511/0469346) sowie der Tierschutzbund Greifswald (03834 / 810991).

Landrat: Situation je nach Gemeinde unterschiedlich

Landrat Michael Sack ( CDU) kennt das Katzen-Problem noch aus seiner Bürgermeisterzeit in Loitz. „Auch dort hatten wir einen Hotspot mit freilebenden Katzen“, sagt er. „Oftmals liegt das aber auch an fehlender Information der Menschen. Ich erinnere mich, dass dort einige Leute einfach das Essen vom Balkon geworfen haben. Für die Katzen. Da mussten wir das Gespräch suchen.“ Einer starren Regelung mit verpflichtender Kastration steht er persönlich aber kritisch gegenüber, wie er sagt. Man müsse sich Zeit nehmen die Situation lokal zu analysieren. „Nicht in jeder Gemeinde gibt es Probleme“, sagt er. „Die Ärzte des Veterinäramtes sind auch mit der Thematik befasst und aktiv. Das ist vielleicht einfach zu wenig bekannt.“

Backhaus : Katzen sind keine Regenschirme!

Das Land hat vor kurzem eine Fundtierregelung für Katzen erlassen und damit die Tierrechte gestärkt. „Das bedeutet, dass jetzt das Ordnungsamt auch für die Unterbringung und Versorgung von Fundkatzen verantwortlich ist, auch wenn diese verletzt sind“, beschreibt Tom Beyer. „Der Städte- und Gemeindetag des Landes hat dagegen protestiert und eine Umsetzung abgelehnt. So etwas sei nicht zu leisten.“ Rückenwind gab es dagegen jüngst von Landwirtschaftsminister Till Backhaus ( SPD). Er zeigte sich verärgert, dass der Städte- und Gemeindetag sich über den Tierschutz stelle. „Wenn der Bürger bei der Behörde einen Regenschirm als Fundsache abgibt, ist dieser für sechs Monate zu verwahren. Für Fundtiere, zum Beispiel Katzen, gilt das nun endlich auch“, so Backhaus. „Nur, dass Tiere tierschutzgerecht zum Beispiel in einem Tierheim untergebracht werden müssen und nicht ins Regal gehören. Ich erwarte, dass diese Vorschrift umgesetzt wird.“

Von Anne Ziebarth und Cornelia Meerkatz