Vorpommern-Greifswald: Kein Plan für den Alleenschutz

Vorpommern-Greifswald

Sie filtern Schadstoffe aus der Luft, dienen Tieren als Nistplatz und Nahrungsquelle, wirken regulierend auf die Temperatur, ganz zu schweigen vom Erholungseffekt für den Menschen: Alleebäume haben eine große Bedeutung. Nicht umsonst genießen sie in Mecklenburg-Vorpommern per Landesverfassung einen besonderen Schutz. Der Ersatz gefällter oder abgestorbener Bäume ist Pflicht.

Doch während Bürger, die sich gesetzlichen Bestimmungen des Naturschutzes widersetzen, teilweise harte Strafen erwarten, gibt sich der Landkreis gelassen. „Seit Jahren schon wird hier nicht nachgepflanzt. Ein Zustand, der völlig inakzeptabel ist“, kritisiert Katharina Dujesiefken, Alleenschutzreferentin beim Bund für Umwelt und Naturschutz in MV ( BUND).

4700 Bäume müssten gepflanzt werden

Standen vor sieben Jahren noch rund 2200 Alleebäume auf der Sollliste des Landkreises, wuchs ihre Zahl bis 2017 auf über 3500 und im Vorjahr gar auf 4700 Baumschulden an. Der Stand heute: unverändert. „Auch in der zweiten Jahreshälfte 2019 wurden keine neuen Bäume gepflanzt“, räumt Kreissprecher Achim Froitzheim auf Nachfrage der OSTSEE-ZEITUNG ein.

Für Dujesiefken ist es daher „unfassbar und zugleich beängstigend, wie ein Landkreis mit gesetzlichen Vorgaben umgeht“. Ihrer Meinung nach sei es keine Frage von fehlenden Finanzen, Personal-, Flächen- oder anderen Problemen, die der Kreis regelmäßig als Gründe für seine Versäumnisse angibt. „Es liegt hier einzig und allein am Willen“, urteilt sie.

Grüne: Seit zehn Jahren am Thema dran

Ähnlich frustriert äußert sich Kristin Wegner von den Grünen, Mitglied im Kreisausschuss für Landwirtschaft und Umwelt, der das Problem jüngst wiederholt auf der Tagesordnung hatte: „Ich bin seit zehn Jahren an dem Thema dran. Doch es tut sich nichts“, moniert sie. Bereits 2013 habe ihre Fraktion im Kreistag beantragt, offensiv die Erneuerung der altersgeschwächten Allen anzugehen. Vergeblich.

Am Geld könne es nicht liegen, so Wegner. „Es gibt genug Fördermöglichkeiten. Auch Mittel aus dem Alleenfonds hätten 2019 abgerufen werden können“, sagt sie. Aufgeben stehe dennoch nicht auf der Tagesordnung. Sie habe daher beantragt, dass der Landrat dem Umweltausschuss zu Alleenschutzaktivitäten jährlich Bericht erstatte, demnächst im April. Mit welchem Erfolg, bleibe abzuwarten.

Auch Kreistagsmitglied Anja Hübner von der Partei Mensch, Umwelt, Tierschutz ärgert sich über die tausendfachen Baumschulden: „Ich denke, es fehlt das Bewusstsein dafür, welchen praktischen Nutzen Alleen bieten und wie viel wir davon bereits verloren haben“, sagt sie. Bis Ausgleichspflanzungen einen ähnlichen Wert entwickelten wie die alten Bestände, vergingen viele Jahre. „Auch deshalb lässt sich das nicht weiter auf die lange Bank schieben“, sagt sie und fordert vom Landkreis, dem Thema endlich eine hohe Priorität einzuräumen.

Alleen in MV Mecklenburg-Vorpommern ist mit 4400 Kilometer Alleen neben Brandenburg das alleenreichste Land der Bundesrepublik. Im Schweriner Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt beobachtet man seit zehn Jahren bei Neupflanzungen an Bundes- und Landesstraßen einen positiven Trend, da mehr Bäume nachgepflanzt als gefällt werden. 2018 kamen laut Ministerium auf knapp 2480 Fällungen rund 3120 Neuanpflanzungen. Seit 2012 sind mit Mitteln aus dem Alleenfonds rund 2000 Bäume nachgepflanzt worden. Dafür wurden mehr als 650.000 Euro ausgereicht. Für die Erhaltung geschädigter Bäume sind im vergangenen Jahr 19 Projekte mit einem Gesamtvolumen von über 500.000 Euro bewilligt worden.

Landkreis ist trotz allem zuversichtlich

Der Landkreis indes gibt sich trotz der hohen Baumdefizite zuversichtlich. 2020 sind laut Froitzheim eine Reihe von Pflanzungen geplant. Wie viele genau – unklar, da momentan die Festlegung der Standorte erfolge. Fakt sei: An den Kreisstraßen 30 (Jamitzow), 39 (Sallenthin), 69 ( Jatznick) sowie im südlichen Kreisgebiet sollen Bäume gepflanzt werden. 80 000 Euro habe der Kreis 2020 dafür eingeplant. Darüber hinaus seien rund 208 400 Euro aus dem Alleenfonds des Landes erbeten worden.

„Beantragt wurde die Förderung von Vermessungsleistungen zur Vorbereitung von Alleeneupflanzungen, die Förderung der Jungbaumpflege an mehreren Kreisstraßen und die Förderung der Lückenbepflanzung an einer ausgewählten Straße“, informiert der Kreissprecher. Ob Mittel in dieser Höhe vom Ministerium tatsächlich bewilligt werden, sei noch ungewiss.

Grenzübergreifendes Projekt mit 100 Bäumen

Darüber hinaus hat sich der Landkreis erfolgreich um ein gemeinsames Baumschutzprojekt mit polnischen Partnern bemüht. Für das dreijährige Interreg-Programm „Alleen für die Biodiversität“ fließen laut Froitzheim 434 000 Euro, wobei die Förderquote 85 Prozent betrage. Innerhalb des Projektes sollen ein Alleenentwicklungskonzept und Fachgutachten zur Bewertung von Alleen erstellt werden.

Zudem gehe es um die Pflege von Jungbaumbeständen, die ackerseitige Sicherung von Alleebäumen, um Fortbildungen und Konferenzen mit dem Ziel einheitlicher Standards für Pflanzung und Pflege von Alleebäumen auf beiden Seiten der Grenze. „Eine gute Sache“, lobt Katharina Dujesiefken vom BUND, schränkt aber sofort ein: „Der Kreis brüstet sich mit dem Projekt, obwohl am Ende nur jeweils 50 Bäume auf deutscher und polnischer Seite gepflanzt werden.“

Konzept wird seit 2015 gefordert

Und das erwähnte Alleenkonzept? Ein Trauerspiel in mehreren Akten: Der Kreistag von Vorpommern-Greifswald hatte dieses Konzept auf Initiative von SPD und Grünen bereits 2015 gefordert. Ohne Ergebnis. Die Verwaltung sah sich nicht in der Lage, ein solches Konzept zu erstellen, deshalb unternahm sie 2019 den Versuch, ein externes Unternehmen damit zu beauftragen. Allerdings erfolglos. Die Ausschreibung wurde wiederholt, die Frist endete am 3. Februar – und wieder erfolglos. „Wir haben uns nach der missglückten Ausschreibung mit den Beteiligten kurzgeschlossen und erfahren, dass alle mit Aufträgen ausgelastet sind.

Zwei der Büros würden sich allerdings in Form einer Bietergemeinschaft bei einer erneuten Ausschreibung beteiligen“, so Froitzheim auf Anfrage. Diese werde nun vorbereitet. „Hierdurch verschiebt sich die Fertigstellung des Konzeptes um weitere vier Monate.“ Abgabetermin sollte zuletzt der 1. Februar 2021 sein.

Landwirtschaftsminister sieht Handlungsbedarf

Trotz stark mangelhafter Pflichterfüllung in Vorpommern-Greifswald gab es vonseiten des Landes bislang keine Sanktionen. Zwar sehe der Minister Handlungsbedarf, versichert Eva Klaußner-Ziebarth, Sprecherin des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt MV.

Doch offenbar gibt es genügend Vertrauen, dass der Nordosten in Zukunft seinen Aufgaben nachkomme. Das Thema sei mit dem Kreis als untere Naturschutzbehörde erörtert worden. „Der Kreis wurde aufgefordert, den Stand der Neu- und Nachpflanzungen an Kreisstraßen in den letzten fünf Jahren sowie die Planungen für die kommenden Jahre mitzuteilen“, so die Ministeriumssprecherin.

Lesen Sie auch:

Von Petra Hase