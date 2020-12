Greifswald

Die Nachricht verbreitete sich am Montag unter Eltern wie ein Lauffeuer: Kindertagesstätten in Trägerschaft der Kreisdiakonischen Kita gGmbH machen ab Donnerstag bis einschließlich 4. Januar dicht.

Dabei hatte MV-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig noch am Sonntag verkündet, dass die Betreuungseinrichtungen trotz des harten Lockdowns weiter geöffnet bleiben können. Betroffen sind neun Kitas in Greifswald („Arche Noah“, „Hand in Hand“ und „Feuersteinchen“), Lühmannsdorf, Hanshagen, Anklam, Loissin, Görmin und Strasburg. Sie betreuen insgesamt rund 600 Kinder.

„Hintergrund ist der Wunsch von Erziehern, eine Woche vor dem 24. Dezember in Quarantäne gehen zu dürfen, um mit ihren Familien unbeschwert Weihnachten feiern zu können“, begründet die Entscheidung Britta Heinrich, Geschäftsführerin der Kreisdiakonischen Kita gGmbH, ein Unternehmen des Kreisdiakonischen Werkes Greifswald. Für sie sei das ein nachvollziehbarer Wunsch. Sie habe für ihre Mitarbeiter eine Fürsorgepflicht und daher dieser Bitte entsprochen, auch wenn dafür die gesetzliche Grundlage fehle.

Da es aber auch Eltern gebe, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, werde eine Notbetreuung für Kinder eingerichtet. Trotzdem appelliere sie an alle Mütter und Väter, möglichst eine andere Lösung für ihren Nachwuchs zu finden. Die Idee sei es gegenwärtig, nur in Greifswald ein Haus zu öffnen, um dort gegebenenfalls auch Kinder aus den anderen Kitas aufzunehmen.

Auch am 4. Januar nur Notbetreuung

„Aber vielleicht finden die Eltern ja auch andere Lösungen. Es handelt sich in dieser Woche schließlich nur um zwei Tage. Ab 21. Dezember haben alle unsere Kitas planmäßig Betriebsferien, die wir damit praktisch nur erweitern“, sagt Heinrich. Zusätzlich sollen die Einrichtungen auch am Montag, dem 4. Januar, geschlossen bleiben, um an jenem Tag in Ruhe die weitere Planung zu besprechen.

„Wir wollen uns die Zeit nehmen, um nicht am Sonnabend oder Sonntag ad hoc entscheiden zu müssen, wie das im Frühjahr nach der Landesverordnung war“, wirbt Heinrich um Verständnis. Zudem planten einige Kitas am 4. Januar sowieso einen Fortbildungstag. Doch auch hier gelte: Wer unbedingt eine Notbetreuung benötige, werde sie bekommen.

Hanse-Kinder haben weiter geöffnet

Die Kitas des städtischen Eigenbetriebes „Hanse-Kinder“ indes haben bis einschließlich 23. Dezember geöffnet, versichert Betriebsleiter Achim Lerm. Dennoch hofft auch er, dass möglichst wenige Kinder die Einrichtungen besuchen, um das Risiko der Infektionen mit dem Coronavirus gering zu halten. „Zwischen den Feiertagen haben alle Kitas planmäßig Betriebsferien, geöffnet wird wieder ab 4. Januar“, sagt er.

ILL-Kitas haben auch zwischen den Festtagen offen

In den Einrichtungen des Instituts Lernen und Leben (ILL) sieht es noch einmal anders aus: Die Kitas und Horte bleiben weiterhin offen – und zwar „auch zwischen Weihnachten und Neujahr, sofern die Hygieneregeln unverändert bleiben“, sagt Unternehmenssprecherin Henrike Thau und fügt hinzu: „Natürlich werben unsere Mitarbeiter bei Eltern für die Lösung, im Falle des Machbaren die Kinder daheim zu betreuen.“

Von Petra Hase