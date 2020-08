Der Landkreis Vorpommern-Greifswald besitzt seit 2016 ein Klimaschutzkonzept. Allerdings wurde die Umsetzung nie beschlossen, wohl auch deshalb geriet es in Vergessenheit. Die Grünen im Kreistag forderten nun eine Umsetzung und bringen damit zumindest den Stein ins Rollen.

Befindet sich der Klimaschutz in Vorpommern-Greifswald in Schieflage? Der Landkreis kann mit seiner Natur punkten – wie etwa hier mit dem Naturparadies Peenetal. Damit das so bleibt, sollte er aber auch Klimaschutzziele definieren, permanent evaluieren und strikt umsetzen, ist sich der Kreistag größtenteils einig. Quelle: Petra Hase