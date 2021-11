Greifswald

Obwohl die Neuinfektionen mit dem Coronavirus seit Wochen rasant steigen, hat der Landkreis Vorpommern-Greifswald die Kontaktnachverfolgung erheblich reduziert. Auch andere Landkreise haben diesen Dienst, der als eines der wichtigsten Instrumente im Kampf gegen die Pandemie galt, in der Zwischenzeit auf Empfehlung des Robert-Koch-Instituts (RKI) heruntergefahren. Denn bundesweit kommen die Gesundheitsämter bei der Kontaktnachverfolgung ans Limit.

Nun wird auf Eigenverantwortung gesetzt. Das bedeutet, dass sich Infizierte selbst in häusliche Isolation begeben und ihre Kontakte eigenständig informieren müssen. Laut Allgemeinverfügung des Kreises, die Ende September in Kraft getreten ist, sollen an Corona erkrankte Personen zudem eine Liste erstellen.

Darin sollen alle Personen benannt werden, mit denen an Corona erkrankte Menschen im Zeitraum von 48 Stunden vor Auftreten der Symptome oder 48 Stunden vor dem positiven PCR-Testergebnis Kontakt hatten. Die Liste solle, soweit es möglich ist, Namen, Vornamen, Anschrift sowie Telefonnummer beinhalten und dann zum per E-Mail an die Adresse hygiene@kreis-vg.de übermittelt werden.

Geimpfte müssen nicht in Quarantäne

Die Reduzierung der Kontaktnachverfolgung macht insofern Sinn, dass immer mehr Menschen geimpft sind und deswegen nicht in Quarantäne müssen. Absondern müssen sich nur jene etwa 35 Prozent der Gesellschaft, die nicht geimpft sind.

Eine Quarantäne ist immer dann erforderlich, wenn die ungeimpfte Person mehr als zehn Minuten Kontakt in einem geschlossenen Raum ohne Abstand und Maske zu der positiv getesteten Person hatte. Die Quarantäne kann ab dem sechsten Tag durch einen negativen PCR-Test beendet werden.

Menschen haben wieder mehr Kontakte

„Das Fallgeschehen gestaltet sich – ganz abgesehen von der schieren Masse der Fälle – zunehmend unübersichtlich und diffus. Zudem wollen offenbar viele Menschen ihre Kontakte gar nicht mehr preisgeben. Damit ist natürlich jegliche Nachverfolgung in diesen Fällen zum Scheitern verurteilt“, erklärt Landkreissprecher Achim Froitzheim den Grund für die Reduzierung der Kontaktnachverfolgung des Gesundheitsamtes.

Viele Menschen haben wieder mehr Kontakte, seitdem Restaurants und Diskotheken wieder geöffnet haben, Großveranstaltungen erlaubt sind und es auch im privaten Bereich keine Kontaktbeschränkungen mehr gibt. Diese Faktoren machen die Kontaktnachverfolgung umfangreicher und zeitaufwendiger.

Kreis appelliert an das Verantwortungsgefühl

Ob die „private“ Kontaktnachverfolgung funktioniert, darüber könne der Kreis nur spekulieren. Fakt ist, dass ungeimpfte Personen, die sich in Quarantäne begeben müssen, weil sie Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatten, seit dem 1. November keinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung haben. Eine Quarantäne wäre für sie also mit herben finanziellen Einbußen verbunden.

„Fest steht, dass die Menschen per Allgemeinverfügung rechtlich verpflichtet sind, sich abzusondern und ihre Kontakte – soweit bekannt – zu informieren“, sagt Froitzheim. Neben dieser Verpflichtung solle jedoch bereits das Verantwortungsgefühl eines jeden ausreichen, in der Familie, in der Verwandtschaft, im Freundeskreis und am Arbeitsplatz die Menschen im persönlichen Umfeld zu informieren, so der Sprecher weiter.

Kontaktnachverfolgung nur noch in bestimmten Bereichen

Nur noch in bestimmten Fällen findet weiterhin eine Kontaktnachverfolgung durch das Gesundheitsamt statt. Das betrifft vor allem Risikogruppen. Dazu zählen ältere Menschen in ambulanten und stationären Alten- und Pflegeeinrichtungen sowie Personen mit Vorerkrankungen, aber auch Gemeinschaftseinrichtungen wie Kitas und Schulen.

Bei Schulen gibt es jedoch eine Besonderheit. Dort werden die betroffenen Schulen vom Kreis zwar noch informiert. Die Kontaktnachverfolgung und die Information an Schüler und Eltern sowie Lehrer müsse jedoch auch hier in Eigenverantwortung vorgenommen werden.

Noch Mitte Mai dieses Jahres arbeiteten Dutzende Mitarbeiter in verschiedenen Schichten von 8 Uhr morgens bis 22 Uhr abends an allen Tagen der Wochen in der Kontaktnachverfolgung des Landkreises. Auch die Bundeswehr half mit. Anfang des Jahres stand der Kreis in der Kritik. Grund war ein Meldeverzug, der die für Corona-Maßnahmen maßgebliche tagesaktuelle Sieben-Tage-Inzidenz über Wochen deutlich nach unten drückte.

Anstatt Fälle zunächst nur mit wenigen Kerninformationen an das Land zu melden, hatte der Kreis gewartet, bis alle 70 Einzelinformationen eines Fragebogens vorlagen. Es dauerte teils mehrere Tage, bis Kontakte von Corona-Infizierten angerufen wurden. Eine Untersuchung der zuständigen Landesbehörde hatte Arbeitsabläufe im Landkreis als Ursache ausgemacht. Die Abläufe wurden später umgestellt.

