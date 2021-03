Vorpommern-Greifswald: Kosmetikstudios und Co dürfen Kunden vorerst ohne Test behandeln

Vorpommern-Greifswald

Eine Kosmetikbehandlung nur gegen Vorlage eines negativen Corona-Tests: So lautete Vorgabe des Landes, nachdem weitere Lockerungen beschlossen wurden. Weil es allerdings zu wenige Schnelltests im Landkreis Vorpommern-Greifswald gibt, müssen Anbieter von körpernahen Dienstleistungen – also beispielsweise Kosmetiker oder Fußpfleger – vorerst nicht mit Bußgeldern rechnen, wenn ihre Kunden keine Schnelltests vorweisen können. Diese Ausnahmeregelung gilt vorerst bis zum 21. März.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bund und Länder hatten sich darauf verständigt, allen Bürgern ab 8. März mindestens einmal pro Woche einen Schnelltest von geschultem Personal kostenlos anzubieten, etwa in Apotheken. Viele Fragen blieben zunächst offen. Nun hat das Gesundheitsministerium MV mit dem Apothekerverband einen Rahmenvertrag abgeschlossen, welcher es möglich macht, dass Schnelltests auch von Apotheken-Personal vorgenommen werden können. Allerdings müssen verschiedene Anforderungen wie extra Räumlichkeiten erfüllt sein.

Positiver Schnelltest muss mit PRC-Test bestätigt werden

Neben den geplanten kostenlosen Schnelltests bieten Discounter und Drogeriemärkte seit vergangener Woche Schnelltests für Selbstzahler an. Aufgrund der höheren Fehlerrate gegenüber den PCR-Tests muss nach jedem positiven Selbsttest immer ein PCR-Test zur Bestätigung gemacht werden. Empfohlen wird, sich in der Zwischenzeit von anderen Personen fernzuhalten und sich beim Hausarzt zu melden, um eine Überweisung zum Abstrichzentrum zu erhalten. Sollte der PCR-Test ebenfalls ein positives Ergebnis liefern, müsse sich die Person über das Bürgertelefon (03834 8760-2300) beim Gesundheitsamt melden und sich in Quarantäne begeben.

Von OZ