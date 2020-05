Vorpommern-Greifswald: Kreis liefert Schutzausrüstung an Krankenhäuser und Pflegeheime

Greifswald

In Vorpommern-Greifswald können Krankenhäuser und Pflegeheime mit dringend benötigten Masken und Einweghandschuhen zum Schutz vor dem Corona-Virus ausgestattet werden. Im Landkreis ist ein größerer Posten an Schutzausrüstung eingetroffen, teilt Kreis-Sprecher Achim Froitzheim mit. Damit habe sich die Situation bei der Versorgung mit Masken und Co. entspannt.

Kreis übernimmt die Verteilung

Die Verteilung der Schutzausrüstung übernimmt der Kreis. Er beliefert damit Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Städte und Ämter. Wie Froitzheim informiert, sind diese Lieferungen kostenpflichtig, da Bund, Land und Kreis das Material zuvor ebenfalls auf dem freien Markt kaufen mussten.

Technisches Hilfswerk unterstützt

Zurzeit sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises jeden Tag damit beschäftigt, die Materialien auszupacken, zu prüfen und für den Versand an die Empfänger vorzubereiten. Unterstützt werden sie bei der Anlieferung und Verteilung von Helfern des Technisches Hilfswerks ( THW), das dafür auch eigene Fahrzeuge einsetzt.

Belieferung erfolgt nach Verteilerschlüssel

Die Verteilung der Schutzausrüstung, also von Einmalhandschuhen, Masken Überziehschuhen, Desinfektionsmitteln und speziellen Müllbeuteln erfolgt nach einem festgelegten Schlüssel, der sich am gemeldeten Bedarf der einzelnen Institutionen orientiert. In dem Zusammenhang hat der Landkreis inzwischen neben Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und mobilen Pflegediensten auch alle Ämter und Städte aufgefordert, ihren Bedarf zu melden. Viele haben reagiert, teilt Achim Froitzheim mit. Mittlerweile sei eine ganze Reihe von Bedarfsmeldungen beim Kreis eingegangen, die derzeit abgearbeitet werden.Lesen Sie auch: Hilfe trotz Corona: Greifswalder froh über Wiedereröffnung der Tafel

Von Udo Burwitz