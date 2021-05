Vorpommern-Greifswald: Kreissportbund fordert Perspektiven statt Verbote

Greifswald/Usedom

Mit einem fünf-Punkte-Plan fordern die Stadt-und Kreissportbünde aus MV, darunter auch der Kreissportbund Vorpommern-Greifswald, den Vereinssport trotz Corona wieder zu ermöglichen. In einer Stellungnahme heißt es, dass die über 257 000 Mitglieder der 1871 Sportvereine im Land seit Monaten auf der „Ersatzbank“ sitzen.

„Ohne Training geht jedem die Luft schneller aus, deshalb ist es an der Zeit, wieder einen geregelten Sportbetrieb zuzulassen. Es geht uns darum, dem gemeinnützigen Sport in seiner ganzen Breite auch unter den Bedingungen der Corona-Pandemie, eine neue Perspektive zu geben“, wie es weiter heißt.

Schnelltests für die Vereine

Statt die Mitglieder auf der „Ersatzbank“ sitzen zu lassen, sollen die Vereine kostenlose Schnelltests erhalten. Zudem sollen Trainer und Übungsleiter ähnlich wie Lehrer und Erzieher in der Impfpriorisierung nach vorne rücken. Die Sportbünde verlangen außerdem, dass Sport im Freien für alle Vereine und jegliche Altersgruppe wieder möglich sein muss und dass die Sportanlagen wieder geöffnet werden.

„Die Einhaltung von Spielregeln, gegenseitige Rücksichtnahme, Optimismus und Zusammenhalt sind nicht nur Sportlern vertraut, sondern haben insgesamt durch Corona in unserer Gesellschaft an Bedeutung gewonnen. Wir wenden uns an die Entscheidungsträger auf allen politischen Ebenen in MV, von der Ministerpräsidentin bis zum Bürgermeister einer jeden Kommune. Vereinssport muss wieder für alle möglich sein.“

Von OZ