Sie sind ein Markenzeichen unseres Bundeslandes, doch zumindest in Vorpommern-Greifswald in höchster Gefahr: Immer mehr Alleebäume verschwinden ohne Ersatz an den Straßen unseres Landkreises. Ein Trend, der seit Jahren anhält, weil der Landkreis diese Aufgabe vernachlässigt.

Auch 2020 wurden mehr Bäume gefällt, als nachgepflanzt. „Aktuell besteht ein Pflanzdefizit von 4124 Bäumen“, räumt Steffen Pfefferkorn, Leiter des Amtes für Bau, Natur- und Denkmalschutz, ein. Demnach wurden im vorigen Jahr 108 neue Bäume gepflanzt. Im gleichen Zeitraum seien 209 Bäume aus Gründen der Verkehrssicherheit gefällt worden. „Somit ergibt sich ein Negativsaldo von 182 Bäumen“, berichtete er jüngst vor dem Kreisausschuss für Landwirtschaft und Umwelt.

Für die Fraktion Grüne und Tierschutzpartei (GuT) im Kreistag von Vorpommern-Greifswald Anlass zu wiederholter Kritik: „In wenigen Jahrzehnten werden unsere Alleen verschwunden sein, wenn weiterhin diese Pflichtaufgabe vernachlässigt wird. Neue Alleen werden kaum angelegt und bestehende Lücken in Alleen nicht bepflanzt“, so Ausschussmitglied Kristin Wegner.

2020 nur 108 Bäume nachgepflanzt

Um sich einen Überblick zu Pflanzungen zu verschaffen, hatte die Fraktion eine Kleine Anfrage an den Landkreis geschickt. Aus den Antworten geht hervor, dass 2020 lediglich an der K30 Lassan – Buggenhagen 78 Birken und Spitzahorn sowie an der K39 Sallenthin – Bergmühl 30 Eichen gepflanzt wurden.

Damit es zu keinem weiteren Baumdefizit komme, so Pfefferkorn, müssten pro Jahr etwa 250 Bäume gepflanzt werden. „Angedacht ist, in den nächsten zwei bis fünf Jahren etwa 1000 Bäume zu pflanzen“, sagt er. Dafür gebe es bereits Projekte. So beinhalte die Liste kommender Pflanzungen 70 bis 114 Bäume an der K63 Dersewitz – Wussenthin, 235 Stück an der K30 Lassan – Waschow, 145 Bäume auf der Südseite der K15 Klein Bünzow – Schlatkow, etwa 200 Bäume an der K91 Pasewalk – Krugsdorf sowie 50 Stück an der K81 Blankensee zur Grenze.

Kein Plan für Pflanzschulden

Auch an Gemeindestraßen könnten Pflanzungen realisiert werden: etwa zwischen Daugzin und Politz (ca. 220 Stück), in der Gemeinde Buggenhagen und in der Gemeinde Jatznick an der Bullermühle (51 Stück). Bei einem aktuellen Preis von durchschnittlich 650 Euro pro Baum inklusive Pflege müsse der Kreis 162 500 Euro pro Jahr bereitstellen. Laut Dezernent Jörg Hasselmann (CDU) würden diese Mittel für 2022 eingeplant, die Finanzhöhe in 2021 blieb er den Ausschussmitgliedern schuldig. Unklar ist weiterhin auch, wann das bereits angehäufte Pflanzdefizit getilgt werden soll.

