Immer wieder sind Pflegeeinrichtungen in Vorpommern-Greifswald von Corona-Ausbrüchen betroffen. Deshalb ordnete der Landkreis mehr Tests und Kontrollen an. Der Pommersche Diakonieverein fährt diesen Kurs schon lange. Trotzdem gab es eine Häufung von Infektionen in Gützkow.