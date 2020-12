Greifswald

Der politische Skandal um die Software Sojus, Landrat Michael Sack ( CDU) und den ehemaligen Sozialsenator Dirk Scheer (parteilos) lässt Vorpommern-Greifswald in einem schlechten Licht dastehen. Egal wie die Querelen ausgehen, ob Michael Sack nun gelogen hat, Dirk Scheer seine Kompetenzen überschritten hat oder es sich um einen Hahnenkampf zwischen zwei egozentrierten Männern handelt, in der Sache hat der Kreis längst verloren.

Denn die mehrfach preisgekrönte Software, die offensichtlich nun doch funktioniert und die das Potenzial hatte, durch intelligente Verknüpfungen Zeit, Geld und Verwaltungsaufwand zu sparen, wurde ins Nirwana geschickt. Dass die Entwicklerfirma und der Landkreis, die sich derzeit vor Gericht um Geld streiten, jemals wieder vertrauensvoll zusammenarbeiten, ist ausgeschlossen.

Kreis hätte alles unternehmen müssen, um Projekt zu retten

Von einer guten Verwaltung hätte ich erwartet, dass alles unternommen wird, um dieses Prestige-Projekt für den Kreis zu retten. Vorpommern-Greifswald war auf einmal nicht mehr nur als hoch überschuldeter Pleitekreis in den Schlagzeilen, sondern wegen seiner Innovationen im Sozialbereich. Dass das jetzt vorbei ist und Woche für Woche nur noch Schlagzeilen über das „einstige Prestigeprojekt“ zu lesen sind, ist der eigentliche Verlust.

Entscheidung gegen Sojus war politisch gefärbt

Und da bleibt auch der äußerst fade Beigeschmack, dass zwei CDU-Senatoren und später auch ein CDU-Landrat vieles dafür getan haben könnten, dieses Projekt scheitern zu lassen, weil es nicht aus dem eigenen Parteilager kam. Und wenn Politiker die gute Sache aus dem Auge verlieren, weil es um das falsche Personal und das richtige Parteibuch geht, brauchen wir uns nicht zu wundern, dass wir so schlecht dastehen, wie es derzeit der Fall ist.

Finanzsenator muss auch Verantwortung übernehmen

Es bringt auch nichts, hier nur auf das Sozialressort zu schimpfen. Denn wie in jedem gut funktionierenden Unternehmen muss es auch in einer Kreisverwaltung ein gut funktionierendes Controlling geben, muss ein CDU-Finanzsenator Verantwortung dafür übernehmen, wenn er nicht weiß, was in seinem Laden passiert.

Ich bin überzeugt, dass es bei meinem Arbeitgeber nicht möglich wäre, dass ich über mehrere Jahre Verträge freizeichne, die mein Kompetenzlimit überschreiten. Wenn das also nicht auffällt, ist hier auch das versagende Kontrollgremium innerhalb der Kreisverwaltung in der Pflicht.

Von Katharina Degrassi