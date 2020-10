Greifswald

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald steuert auf weitere Corona-Einschränkungen zu, die aktuelle Inzidenzzahl ( Ansteckungen je 100 000 Einwohner in sieben Tagen) verfehlte am Sonnabend mit 34,6 nur knapp die Marke von 35. Diese Zahlen gehen aus den Veröffentlichungen des Landesamtes für Gesundheit (Lagus) hervor.

Ab einem Inzidenzwert von 35 hat das Land Mecklenburg-Vorpommern weitere Maßnahmen aufgelegt, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern, dann gilt Warnstufe „orange“. Zuletzt waren die Zahlen vom Freitag noch einmal korrigiert worden, nun geht das Lagus von 25 neuen Fällen im Landkreis aus.

Zweite Welle rollt über den Landkreis

Das Infektionsgeschehen im Kreis sei weiterhin sehr dynamisch, heißt es in einer Mitteilung des Landkreises am Sonntagvormittag. Mehrere Einrichtungen gleichzeitig im Landkreis Vorpommern-Greifswald verzeichnen Fälle von Covid-19-Erkrankungen in ihrem Umfeld.

Neu sind Fälle in einer Werkstatt für behinderte Menschen in Pasewalk. Hier wurden sechs Personen positiv getestet, heißt es vom Landkreis, die Menschen und die betroffenen Kontaktpersonen befänden sich in Quarantäne. Auch in einer Pasewalker Kita gab es Kontaktpersonen einer Corona-Infektion. Zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 16 Kinder in der Kita Klinikzwerge seien in Quarantäne.

„Ahlbecker Gören“: Abstrich am Montag

Nach einem positiven Corona- Fall in der Kita „Ahlbecker Gören“ auf Usedom wurde die Einrichtung bereits in der vergangenen Woche geschlossen. Weitere Kinder, Erzieher und Mitarbeiter der Kita werden am Montag durch mobile Corona-Testteams abgestrichen. Bisherige Testergebnisse liegen noch nicht vor. Die Testergebnisse der vergangenen Woche deuten auf keinen größere Verbreitung an den bestehenden Infektionsherden hin.

Zwei Tests im Zusammenhang mit der Käthe-Kollwitz-Grundschule/ Hort „Abenteuerland“ in Greifswald seien positiv, auch bei der Kita „Kleine Entdecker“ blieb es bei zwei positive Ergebnissen unter allen Getesteten. An der Grundschule Leopoldhagen war ein Testergebnis positiv, an der Schiller-Schule in Anklam waren es insgesamt vier. An der Haff-Grundschule Ueckermünde befindet sich eine Klasse und ein Lehrer nach einem Positivtest in Quarantäne.

Montag wird über weiteres Vorgehen informiert

Angesichts der unübersichtlichen Situation kündigt der Landkreis für Montag neue Informationen an. „Am Morgen tagt der Führungsstab zur Corona-Situation“, informierte Kreissprecher Achim Froitzheim. „Im Laufe des Vormittags werden wir weitere Informationen und Maßnahmen bekanntgeben.“ Bei Rückfragen werden Bürgerinnen und Bürger gebeten, sich unter Tel. 0 38 34 / 87 60 23 00 an das Bürgertelefon des Landkreises zu wenden.

Warnstufe „orange“: Gastronomie muss um 1 Uhr schließen

Wird am Montag die Schwelle von 35 durchbrochen, müssen sich die Einwohner auf neue Regeln einstellen. Für Warnstufe „orange“ gilt: Feiern in der Gastronomie sind auf 25 Personen beschränkt, zu Hause dürfen sich nur noch 15 Menschen treffen. Für Gaststätten gilt eine Sperrstunde ab 1 Uhr. Auch Veranstaltungen werden wieder mit einer Teilnehmerbeschränkung belegt, 200 Personen sind drinnen noch erlaubt, 500 im Freien. Ausnahmen sind mit einem Hygienekonzept möglich, die lückenlose Rückverfolgung muss gewährleistet sein.

Für Schüler wird bei der Warnstufe „orange“ die Maskenpflicht ab Klasse fünf überprüft – hier treffen die örtlichen Gesundheitsämter die Entscheidung. Strengere Besuchsregeln gelten für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen.

Den höchsten Inzidenzwert gibt es derzeit im Landkreis Rostock mit 37,2, den niedrigsten im Landkreis Nordwestmecklenburg mit 16. Landesweit liegt MV mit seinem Inzidenzwert mittlerweile bei 27,1 – damit weist Mecklenburg-Vorpommern aber immer noch den niedrigsten Durchschnittswert aller Bundesländer auf.

Von Anne Ziebarth