Vorpommern-Greifswald

Erneut hat es im Landkreis Vorpommern-Greifswald einen Fall von Geflügelpest gegeben. In einer Tierhaltung in Anklam ist die Tierseuche amtlich festgestellt worden, teilt Kreissprecher Achim Froitzheim mit. Die Einschleppung des Erregers in den Geflügelbestand erfolgte vermutlich bereits nach dem 22. Februar. Anklam werde daher gemeinsam mit dem Ortsteil Gellendin als Geflügelpest-Sperrbezirk festgelegt. Bereits am 2. März vermeldete der Kreis einen Ausbruch der Tierseuche in Klein Bünzow.

Der Landkreis hat eine Allgemeinverfügung erlassen, in der genau definiert wurde, welche angrenzenden Gemeinden als Beobachtungsbezirk festgelegt wurden und welche Maßnahmen von den Geflügelhaltern getroffen werden müssen. Das Dokument ist auf der Homepage des Landkreises Vorpommern-Greifswald unter www.kreis-vg.de nachzulesen.

Beim Beobachtungsbezirk sei es möglich, so der Kreissprecher, dass sich das angegebene Gebiet mit Beobachtungsbezirken anderer amtlich festgestellter Ausbrüche überschneiden. Dies lasse sich nicht vermeiden und habe auf die Rechtswirksamkeit der festgelegten Gebiete keinerlei Einfluss, heißt es.

Von OZ