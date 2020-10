Vorpommern-Greifswald

Lehrermangel, Unterrichtsausfall, Schülertransport, Online-Bildung, Gewalt an Schulen... und Corona nicht zu vergessen. Dem Kreiselternrat gehen die Themen nicht aus. „Es gibt reichlich Probleme, immerhin haben wir in Vorpommern-Greifswald 91 Schulen mit rund 21 000 Schülern“, sagt Kreiselternratsvorsitzender Mario Riedel. Der 38-jährige Vater von vier Kindern im Alter von einem bis 17 Jahren stellt sich am Dienstagabend im Anklamer Lilienthalgymnasium erneut zur Wahl für das Gremium.

Eine Wahl, da macht er sich nichts vor, die wohl ohne Ergebnis enden wird. „Der Wahlgang ist nur gültig, wenn mindestens 51 Prozent der Schulen vertreten sind. Das wurde in der Vergangenheit nie geschafft. Deshalb wird es aller Voraussicht nach einen zweiten Wahlgang geben müssen, bei dem die Anzahl der Schulelternvertreter nicht mehr relevant ist“, erklärt Riedel das Prozedere. Der Termin für diesen zweiten Wahlgang stehe bereits fest: Es ist der 12. November, gleicher Ort, gleiche Uhrzeit: 18.30 Uhr.

Anzeige

Was darf man, was nicht?

Mario Riedel stellt sich erneut zur Wahl. Quelle: Petra Hase

Obwohl Mario Riedel bereits seit 2017 im Kreiselternrat arbeitet und in vielen Sitzungen verschiedener politischer Gremien so manches Mal nur wenig Gehör fand, wird er nicht müde, sich ehrenamtlich für die Belange von Kindern und Eltern einzusetzen. Deshalb behält der Anklamer auch seinen Optimismus, dass sich wieder ausreichend Mitstreiter für die nächste Legislaturperiode von zwei Jahren finden. „Als Kreiselternrat sehen wir uns als beratende Institution, sind Verbindungsglied zwischen Eltern, Schülern, Schulen und Landkreis, Schulamt, Landeselternrat und Bildungsministerium“, sagt der Polizeibeamte und fügt hinzu: „Elternarbeit darf sich nicht im Kuchenbacken erschöpfen. Doch leider haben längst nicht alle Kenntnis darüber, was man darf und was nicht.“ Die Teilnahme an Schulbildung etwa halte er für unverzichtbar. „Elternvertreter sollten beispielsweise ihr Recht wahrnehmen, im Unterricht zu hospitieren, um Konzepte kennenzulernen – einschließlich eines vorbereitenden und nachbereitenden Gesprächs. Nur so kann es für beide Seiten ein Gewinn sein“, sagt er. Doch leider würden seines Wissens nach nur wenige Mütter und Väter davon Gebrauch machen.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Es geht um schulübergreifende Themen

Häufig, so Riedels Erfahrung, organisieren sie stattdessen Feste und Fahrten oder kämpften allenfalls für die Lösung eines Problems an der Schule ihres eigenen Kindes. „Doch beim Kreiselternrat geht es um mehr“, sagt er. Es gehe um schulübergreifende Themen oder Konflikte, die viele betreffen. Mobbing auf Schulwegen sei beispielsweise so ein Thema, in Zeiten also, in denen weder die Schule noch der Verkehrsbetrieb oder die Eltern eingreifen können, wenn einem Kind Gewalt widerfährt. „In Amerika gibt es für solche Fälle Schüler- oder Elternlotsen. Aber da sind wir noch lange nicht“, verdeutlicht Riedel eines der Themen, mit denen sich der Rat bereits auseinandersetzte. Problemfälle seien bislang zum Glück nur Einzelfälle gewesen, für die es Lösungen gegeben habe.

Doch ob Einzelfall oder nicht: „Jeder Elternteil kann uns kontaktieren. Auch alle monatlichen Sitzungen im Anklamer Landratsamt sind immer öffentlich“, wirbt Riedel um ein Kommen. Wenngleich er weiß, wie hinderlich die Größe des Landkreises für viele Eltern ist, um sich aktiv auch im Großen einzumischen.

Von Petra Hase