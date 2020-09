Vorpommern-Greifswald

Im nächsten Jahr müssen die alten Papier-Führerscheine, die es bis 1999 gab, umgetauscht werden. Auch die alte DDR-Fahrerlaubnis ist ab 2022 nicht mehr gültig. Betroffen vom Umtausch sind etwa 60 000 Menschen im Landkreis Vorpommern-Greifswald.

Die OZ rief auf der Suche nach den ältesten Fleppen die Leser auf, Kopien ihrer alten Dokumente zu schicken. Dabei kam auch so manche Episode ans Licht.

Professor Günter Köhler aus Lubmin nahm sich die Zeit, uns seine Geschichte aufzuschreiben: „Obwohl meine Eltern kein Auto besessen hatten und sich auch in Zukunft nicht leisten konnten, habe ich im November 1962 unmittelbar nach dem Abitur vor Antritt des Medizinstudiums während meines praktischen Jahres in der Chirurgie die Fahrerlaubnis erworben“, berichtet der heute 76-Jährige.

Die Fahrschule habe sich damals am Schießwall in den Gebäuden der ehemaligen Universitätsreithalle befunden, dort, wo später die Mensa errichtet wurde. Er lernte auf einem Framo, Vorläufer des legendären Barkas: ein kleiner Lieferwagen mit Ladefläche. „Zur Schaltung in die verschiedenen Gänge musste immer Zwischengas gegeben werden. Dazu musste die Kupplung in der Schaltpause zwischen den beiden Gängen losgelassen und wieder getreten werden. Statt eines Blinkers hatte das Auto noch einen Winker“, erinnert sich Köhler ganz genau.

Die Fahrerlaubnis von Günter Köhler Quelle: privat

Verkehrspolizist wohnte der Prüfung bei

Sein Fahrlehrer, dessen Name ihm noch geläufig ist, sei relativ unfreundlich gewesen. Seine Fahrstunden habe er zumeist in der Mittagszeit absolviert. Die Tour führte regelhaft in die Feldstraße zur Wohnung des Fahrlehrers, „wo er dann auf Kosten meiner Fahrzeit sein Mittag eingenommen hat.“ Das Wenden des Autos sei anfänglich in der Domstraße vor der Universität geübt worden. Eine gut asphaltierte Straße mit niedrigen Bordsteinkanten. Zur Prüfung sei der Schwierigkeitsgrad jedoch mit der Wendeübung in der Fuchsstraße erhöht worden. Jene Straße hatte damals Kopfsteinpflaster und sehr hohe Bordsteinkanten, für einen Fahranfänger eine Herausforderung.

„Zur Prüfung saß ein Verkehrspolizist mit der typischen weißen Mütze mit im Auto. Die Fahrerlaubnis Klasse IV (Verbrennungsmaschine) musste man sich bei der Polizei abholen. Allerdings hat die Polizei seinerzeit vergessen, ihr Dienstsiegel in die Erlaubnis einzudrucken und hat auch den Namen meiner Wohnstraße – Arndtstraße – falsch geschrieben. Beides ist bei Kontrollen bis heute nicht aufgefallen. So bin ich dann wohl 58 Jahre mit einer bedingt gültigen Fahrerlaubnis gefahren“, berichtet Köhler.

Ausbildung auf dem Framo war noch von Nutzen

„Unser erstes Auto stammte später von den Schwiegereltern und war ein Wartburg 311 aus der ersten Serie noch mit dem originalen Kühlergrill. Das Auto hatte den Vorteil, dass nun kein Zwischengas mehr erforderlich war. Meine Ausbildung auf dem Framo mit dem Zwischengas war mir dennoch von Nutzen, weil meine Schwiegereltern als Inhaber der Fleischerei Ross einen Framo zum Abholen des Fleisches aus dem Schlachthof fuhren. Als Student bin ich dann gelegentlich bei Erkrankung meines Schwiegervaters als Fleischtransporteur eingesprungen“, so der Professor.

Für ihn bleibe die Frage, ob er als Inhaber der noch heute gültigen Fahrerlaubnis für Verbrennungsmaschinen überhaupt qualifiziert sei, ein E-Auto zu fahren. „Ich lasse es auch bei fehlendem polizeilichen Dienstsiegel bis zum Umtausch darauf ankommen.“

24 Stunden Verkehrswesen

Auch Heinz Wittkopf schickte uns eine E-Mail mit Dokumenten. Er hat seit dem Juni 1963 die Fahrerlaubnis, allerdings musste er die alte Klappkarte in den 1970er-Jahren gegen ein neues Exemplar umtauschen. Dafür bewahrte er noch den Ausbildungsnachweis des Fahrlehrers auf, wonach er 24 Stunden Verkehrswesen, 10 Stunden Kraftfahrzeugkunde und diverse Fahrten absolvierte. 1986 sei ihm zudem die Fahrerlaubnis gestohlen worden, so dass sein ältestes Dokument aus jenem Jahr stammt.

Heinz Wittkopf Quelle: Repro

Joachim Hauswald aus Weitenhagen sandte uns Dokumente seiner Frau Gabriele und schrieb dazu: „Es sind bestimmt nicht die ältesten Fleppen, aber interessant sind sie schon. So hatten wir eine Verkehrskontrolle durch die Polizei im März 2017. Wir kamen von einer Feier aus Neuenkirchen und fuhren gegen Mitternacht durch die Stadt Greifswald. Im Bereich der Anklamer Straße wurden wir durch die Polizei angehalten und nach den üblichen Papieren gefragt. Meine Frau saß am Steuer und reichte die Papiere, der junge Polizeibeamte war mehr als erstaunt, als er die Fahrerlaubnis sah! Diese waren ihm offensichtlich das erste Mal zur Kontrolle gezeigt worden. Mit einem freundlichen Gruß wurden wir in die Nacht verabschiedet.“

Dokumente von Gabriele Hauswald. Quelle: privat/Repro

