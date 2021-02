Vorpommern-Greifswald: Räumfahrzeuge bereits 40 Tage im Einsatz

Vorpommern-Greifswald

Schneefall und glatte Fahrbahnen fordern seit Freitag wieder verstärkt den Winterdienst der Kommunen und des Landkreises heraus. Zwar hielt sich der Niederschlag bei den Minustemperaturen zum Glück bislang in Grenzen, dennoch waren viele Einsatzfahrzeuge der Straßenmeistereien sowie städtischer und gemeindlicher Bauhöfe unterwegs.

„Auch wenn der Winter von vielen Menschen nur dann wahrgenommen wird, wenn draußen Schnee liegt“, sagt Kreissprecher Achim Froitzheim, habe der Winterdienst bereits um die 40 Einsatztage geleistet. Vor allem die Temperaturen um Null Grad erforderten viel Aufmerksamkeit. In der Regel seien die Kollegen mit ihren Fahrzeugen im Zwei-Schicht-System von 3 Uhr in der Frühe bis 20 Uhr abends unterwegs. Nur bei länger anhaltendem Schneefall stehe eine weitere Schicht zur Verfügung, um die Straßen für den Verkehr freizuhalten.

Kreisstraßenmeisterei betreut 380 km Fahrbahn

Auffallend sei in dieser Winterperiode, dass gerade bei Schneeschauern lokal sehr große Unterschiede herrschten: „Wenn auf Usedom noch die Sonne scheint und die Straßen frei sind, können im Bereich Loitz bereits mehrere Zentimeter Schnee liegen“, sagt Froitzheim. Je nach Witterung seien allein auf den 380 Kilometer Kreisstraßen in Zuständigkeit der Kreisstraßenmeisterei fünf bis acht Fahrzeuge im Einsatz. An Material mangele es bislang nicht.

Bis einschließlich 18. Januar verzeichnete die Kreisstraßenmeisterei einen Verbrauch von 265 Tonnen Auftausalz und 84 Tonnen Sole. An jenem Tag schneite es heftig. Vielerorts wurde Schnee geschoben. Doch das Weiß hatte anders als am letzten Wochenende aufgrund der steigenden Temperaturen keine Chance, taute schnell weg.

„Für den gesamten Landkreis stehen Einsatzfahrzeuge an sechs Standorten bereit. Die fünf Meistereien und Stützpunkte des Straßenbauamtes Neustrelitz betreuen für uns 430 Kilometer Kreisstraßen“, verdeutlicht Froitzheim.

Anlieger sind in der Pflicht

Auch in der Hansestadt Greifswald kam es aufgrund des Winterwetters noch zu keinen großen Herausforderungen. Der städtische Bauhof hatte vor der kalten Jahreszeit die Technik überprüft und gut Material gebunkert. 240 Tonnen Salz passen in das Silo auf dem Gelände an der Gützkower Landstraße. Zusätzlich stehen für extreme Wetterlagen 300 Tonnen Salz in so genannten Big Bags bereit sowie Sand und Granulat für den Boulevard. Insgesamt sind im Tourenplan der Stadt 189 Kilometer Straße sowie 50 Kilometer Geh- und Radwege aufgenommen.

Der städtische Winterdienst beräumt allerdings nur jene Straßen, die auch gereinigt werden. Welche das sind, regelt die Straßenreinigungssatzung. „Für verkehrsberuhigte Straßen und Anliegerstraßen sind die Anwohner und Eigentümer selbst verantwortlich, Sie müssen die Straße jeweils bis zur Fahrbahnmitte räumen“, sagt Stadtsprecherin Andrea Reimann. Auch der Winterdienst auf den Gehwegen ist auf die Eigentümer der angrenzenden Grundstücke übertragen.

Von Petra Hase