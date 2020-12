Vorpommern-Greifswald

Der gelbe Sack hat ausgedient, hoch lebe die gelbe Tonne! Das zumindest gilt ab Januar 2021 in Vorpommern-Rügen und in der Mecklenburgischen Seenplatte. Beide Landkreise haben beschlossen, die Umstellung flächendeckend vorzunehmen. Grund für die Sozialdemokraten in Vorpommern-Greifswald, die gelbe Tonne auch in unserem Kreis schnellstmöglich einzuführen – für alle Städte und Gemeinden. Über einen entsprechenden Antrag wird der Kreistag auf seiner Sitzung am 7. Dezember in Pasewalk entscheiden.

„Ich kämpfe so lange schon für die gelbe Tonne. Andere Kreise zeigen, dass es machbar ist, auch relativ kurzfristig“, sagt Bürgerschafts- und Kreistagsmitglied Erik von Malottki ( SPD). Bereits Anfang 2019 startete er in der Hansestadt den Versuch, die Umstellung vom Sack auf die Tonne in die Wege zu leiten. Anlass war damals die Änderung der Abholzeiten für Leichtmüllverpackungen. Die gelben Säcke wurden in einigen Stadtteilen nur noch alle zwei Wochen entsorgt, was Kritik auslöste und letztlich per Bürgerschaftsbeschluss rückgängig gemacht wurde.

Anzeige

Entsorgungsvertrag bis Ende 2023 gültig

Die gelben Tonnen indes gerieten in Vergessenheit – um nun holterdiepolter wieder in den Fokus gerückt zu werden. Allerdings mit geringen Erfolgsaussichten: Der zuständige Umweltausschuss hat den Antrag von der SPD gar nicht auf den Tisch bekommen, der Finanzausschuss schmetterte ihn mit großer Mehrheit ab.

Ingolf Zölfel, Amtsleiter für Wasserwirtschaft und Kreisentwicklung, konnte glaubhaft vermitteln, dass es derzeit keine Möglichkeit gebe, das bestehende System zu ändern: „Der Kreistag hat erst am 9.9.2019 das neue Abfallwirtschaftskonzept beschlossen“, sagte er. Es diene seit Januar 2020 als Arbeitsgrundlage zur Organisation der Abfallentsorgung. Außerdem gebe es vertragliche Regelungen zur Entsorgung von Leichtmüllverpackungen, die bis Ende 2023 Gültigkeit besitzen.

Aufwand für Tonnen ungleich höher

Uwe-Andersen Hoth, Geschäftsführer der Remondis Vorpommern-Greifswald GmbH, bestätigt dies. „Das duale System schreibt für jeweils drei Jahre die Entsorgung der Leichtverpackungen aus, zuletzt 2020. Wir haben den Auftrag erhalten, der Vertrag läuft ab Januar 2021 bis Ende 2023. Darin sind auch alle Rahmenbedingungen festgezurrt“, sagt er.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Eine Umstellung von Sack auf Tonne sehe er in diesem Zeitraum nicht. „Damit würde der Kreis in einen privatrechtlichen Vertrag eingreifen“, so Hoth. Mit anderen Worten: Da hätte die Politik eher aus den Puschen kommen müssen. Denn die Entsorgung von gelben Tonnen erfordere eine andere Ausschreibung. „Unsere Kalkulationskosten wären andere gewesen. Der Aufwand, gelbe Tonnen zu entsorgen, ist rund 40 Prozent höher als bei den Säcken“, verdeutlicht er.

Kein Müll mehr auf den Straßen?

Für Finanzausschussmitglied Monique Wölk ( SPD) zählt indes vor allem, dass die Umstellung weder den Bürger noch den Kreis etwas koste: „Paragraf 14 des Verpackungsgesetzes besagt, dass die Behälter kostenfrei zur Verfügung gestellt werden müssen. Das war uns bei der Diskussion zum Abfallwirtschaftskonzept nicht bekannt. Der Vorteil der gelben Tonne ist doch, dass der Müll nicht mehr auf der Straße umherfliegt.“

„Der Vertrag läuft bis ende 2023. Darin sind auch die Rahmenbedingungen festgezurrt“, sagt Uwe-Andersen Hoth, Geschäftsführer der Remondis Vorpommern-Greifswald GmbH Quelle: Meerkatz Cornelia

Amtsleiter Ingolf Zölfel sieht aber auch Nachteile: „Was passiert, wenn die gelben Tonnen voll sind“, fragte er und lieferte die Antwort gleich mit: „Dann landet der Müll in den grauen Tonnen oder in der Natur.“ Und nicht nur das, wie Uwe-Andersen Hoth verdeutlicht: „In den Stadtteilen, in denen schon jetzt die gelben 1100-Liter-Behälter oder 240-Liter-Tonnen stehen, landet darin auch Hausmüll. Andere Entsorger berichten, dass mit der Umstellung auf gelbe Tonnen der Hausmüll signifikant zurückgeht. Das heißt, das Trennverhalten der Menschen lasse zu wünschen übrig.

Kosten tragen trotzdem alle Bürger

Abgesehen davon seien die gelben Tonnen nur auf den ersten Blick für Bürger kostenlos. Zwar finanziere das duale System den Erwerb von Behältern oder Fahrzeugen der Entsorger. „Der Bürger als Verbraucher bezahlt es am Ende aber trotzdem – und zwar bei jedem Einkauf“, betont Hoth und erinnert an die Anfänge des grünen Punkts.

Damals, 1991, wurde die Wirtschaft in Deutschland mit der Verpackungsverordnung erstmals verpflichtet, ihre in Umlauf gebrachten Verpackungen zurückzunehmen und einer Verwertung zukommen zu lassen. Die Zeche zahlen seither alle.

Lesen Sie auch

Ob die gelbe Tonne gegenüber den Säcken am Ende mehr Vor- als Nachteile bringt, ist bislang ungeklärt. „Wir würden daher einen Prüfauftrag an die Verwaltung zu diesem Thema unterstützen, möchten auch gern abwarten, welche Erfahrungen die anderen Landkreise sammeln“, sagt Jeannette von Busse, CDU-Fraktionsvorsitzende im Kreistag.

Bündnis 90/Die Grünen indes kündigen ihren Antrag an, die SPD-Idee einen Sitzungszyklus zurückzustellen. „Wir sehen sowohl Vor- als auch Nachteile. Doch das sollte im Umweltausschuss diskutiert werden, der leider nicht getagt hat“, begründet Fraktionschefin Ulrike Berger. Auch sie würde es begrüßen, dass Verpackungsmüll aus zerrissenen Säcken nicht mehr auf den Straßen liege. Andererseits sehe sie auch den Aufwand der gelben Tonnen und das Problem der Stellplätze. Dies gelte es noch zu klären und abzuwägen.

Von Petra Hase