Greifswald

Im Landkreis Vorpommern-Greifswald wurde der Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten. Damit gilt der Landkreis nun als Risikogebiet.

Aufgrund des dramatischen Anstiegs von Infektionen mit dem Coronavirus gibt es nun weitere Maßnahmen, die ab Donnerstag in Kraft treten: So sind private Zusammenkünfte mit mehr als zehn Personen in Restaurants und in den eigenen vier Wänden untersagt. In der Öffentlichkeit dürfen sich nicht mehr als zehn Personen aus zwei Haushalten treffen.

Anzeige

Aktuell 178 aktive Fälle im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Restaurants und Bars dürfen nur noch von 6 bis 23 Uhr öffnen. Zudem gilt ab 23 Uhr ein Alkoholverkaufsverbot. Im Veranstaltungsbereich wird die Teilnehmerzahl sowohl im Freien als auch in geschlossenen Räumen auf 100 Personen begrenzt. Gleiches gilt für Sportveranstaltungen.

Untersagt sind bis auf Weiteres auch Herbst- und ähnliche Jahrmärkte. Verschärft wird ebenso die Maskenpflicht: So soll auf belebten Plätzen, Wochen- oder Flohmärkten eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.

Noch schärfere Regeln ab Montag

Darüber hinaus gelten ab Montag in Vorpommern-Greifswald wie überall in Deutschland weitere verschärfte Maßnahmen. Unter anderem müssen Gaststätten, Bars, Clubs, Diskotheken und Kneipen vier Wochen lang schließen. Touristische Reisen werden untersagt. Auch Freizeiteinrichtungen werden geschlossen. Dazu gehören etwa Theater, Opern, Konzerthäuser, Messen, Kinos, Freizeitparks und Spielhallen.

Landrat Michael Sack bittet Bürger um Mithilfe

Seit Beginn der Pandemie wurden im Landkreis Vorpommern-Greifswald 420 Corona-Fälle registriert. Derzeit gibt es 178 aktive Fälle, 234 Betroffene gelten als genesen und acht Menschen sind verstorben. Vorpommern-Greifswald ist das erste Corona-Risikogebiet in Mecklenburg-Vorpommern. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LaGuS) mitteilt, liegt der genaue Wert bei 52,8 (Stand: 28. Oktober). Am Donnerstag seien 40 Neuinfektionen im Kreis gemeldet worden sein.

Erst am Montag hatte Vorpommern-Greifswald Beschränkungen für private Feiern, Märkte und Pflegeeinrichtungen erlassen. Bis dato durften sich in privaten Räumlichkeiten nur noch maximal 15 Menschen treffen. In Gaststätten lag die Grenze bei maximal 25 Teilnehmern. Zuvor hatte sich die Landesregierung darauf verständigt, dass bei Überschreiten des Inzidenzwertes von 35 strengere Maßnahmen gelten sollen. Landrat Michael Sack ( CDU) appelliert derweil an die Bürger, alles dafür zu tun, dass „wir die Lage gemeinsam in den Griff bekommen.“

Von Christin Lachmann