Lühmannsdorf

Zu glatt, zu schnell: Auf vereister Fahrbahn kam es am Sonnabendmorgen gegen 6 Uhr auf der B 111 zwischen Lühmannsdorf und Pritzier zu einem schweren Verkehrsunfall. Wie die Polizei mitteilte, kam ein 54-jähriger Smart-Autofahrer bei dem Versuch, einen weiteren PKW zu überholen, auf vereister Fahrbahn nach links von der Straße ab.

Die Straßen waren am Morgen teilweise vereist. Quelle: Tilo Wallrodt

Überschlag in den Straßengraben

In der Folge überschlug sich der Smart und kam im Straßengraben zum Liegen. Der Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde zur medizinischen Behandlung in das Klinikum nach Greifswald gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Der Straßenverkehr musste für die Dauer von 30 Minuten halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Spiegelglatte Straßen machte die Fahrbahn zu gefährlichen Rutschpisten. Quelle: Tilo Wallrodt

