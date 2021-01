Greifswald

Hickhack um die Inzidenzzahlen des Landkreises Vorpommern-Greifswald: Am Sonntag lag der Wert laut Robert-Koch-Institut ( RKI) bei 200,3, am Montag bei 199,9 und am Dienstag plötzlich bei 170. Das freute natürlich viele Einwohner, doch in der Kreisverwaltung rieb man sich etwas verwundert die Augen. Am Mittwoch betrug der Wert laut RKI 197,8 – es ist also tatsächlich ein leichter Rückgang erkennbar. „Das ist definitiv der richtige Wert, der sich auch mit unseren Fallzahlen deckt. Am Mittwoch kamen 62 neue Fälle dazu“, sagt Sozialdezernentin Karina Kaiser (parteilos). Sie glaubt, dass es am Dienstag einfach zu einem Schreibfehler in der Tabelle gekommen sei.

Dass die Inzidenzwerte (Fälle je 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen) unterschiedlich sind, sei normal. So erfasse das RKI morgens die Zahlen und aktualisiere die Inzidenzwert-Tabelle, zwischenzeitlich gebe es noch Zahlen als weitere Momentaufnahme und am späten Nachmittag kommen dann die Zahlen des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus), die dann noch einmal in einem anderen Zeitraum erfasst wurden. „Für uns als Landkreis bindend sind laut Vorgabe des Landes aber die Zahlen des RKI“, so Kaiser.

Wo sind im Kreis Coronaausbrüche?

Die Sozialdezernentin hofft, dass auch in Vorpommern-Greifswald die Zahlen weiter sinken werden. Nach ihren Worten rühre die hohe Inzidenz von mehreren großen Ausbrüchen in Pflegeheimen und bei Pflegediensten her. „Im Kreis sind es derzeit das Pflegeheim in Ueckermünde, das Kursana Domizil in Torgelow und das Pflegeheim Stella Maris in Heringsdorf auf Usedom, wo es noch zahlreiche Infizierte gibt“, sagt Kaiser. In Ueckermünde werde am Mittwoch noch einmal das gesamte Heim getestet, „damit uns auch wirklich kein Fall entgeht“. Zudem gebe es noch viele Coronainfektionen in Familien, die von Treffen von Angehörigen oder nach Feiern zum Jahreswechsel herrühren.

Fakt ist, dass der aktuelle Wert 197,8 eine sehr hohe Inzidenz darstellt, die weit vom Wert 150 entfernt ist, den Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) am Dienstag nach dem Bund-Länder-Gipfel als Marke nannte, die keine strengeren Coronaregeln in MV erforderlich mache. Werden also für die über der 150er Inzidenz liegenden Landkreise Vorpommern-Greifswald, Mecklenburgische Seenplatte ( Inzidenz 173,2) und Ludwigslust-Parchim ( Inzidenz 155,8) neue Maßnahmen verfügt?

Wie reagiert der Kreis bei Kitas und Schulen?

Laut Landrat Michael Sack ( CDU) gilt derzeit die aktuelle Landesverordnung, die unter anderem geöffnete Kitas für berufstätige Eltern und Präsenzunterricht in der Schule für die Abschlussklassen und eine Kann-Präsenz für Grundschüler vorsieht. Am Freitag findet erneut ein sogenannter MV-Gipfel mit der Landesregierung statt, wo noch einmal die aktuellen Fallzahlen betrachtet und danach entschieden wird, ob es Verschärfungen geben muss. „Im Landkreis Vorpommern-Greifswald wird es vor diesem Gipfel keine neue Allgemeinverfügung zu Kitas und Schulen geben“, sagte Sack. Dennoch habe er im Gespräch der Landräte und Oberbürgermeister mit der Staatskanzlei am Dienstagabend deutlich gemacht, dass er neue Beschlüsse zu Kitas und Schulen in MV mittragen wird, auch wenn er weder Kitas noch Schulen als große Corona-Herde ansieht. Laut Landkreis gibt es in Vorpommern-Greifswald aktuell in zwei Kindertagesstätten je einen Coronafall und in fünf Schulen insgesamt weniger als zehn Fälle.

Sollte Anfang kommender Woche aufgrund der aktuellen Lage die Schließung der Kitas und Schulen mit Notbetreuung vom Land verfügt werden, werde mit allen Kita- und Schulträgern das Prozedere abgesprochen. Wie Sozialdezernentin Kaiser sagte, gehe man bei der Betreuung von ähnlichen Zahlen wie im vergangenen Frühjahr aus. Dass der Wert bis kommende Woche unter die 150er Marke sinke, glaubt sie nicht.

Gibt es Änderungen im städtischen Busverkehr?

Um Infektionen im Öffentlichen Personennahverkehr möglichst gering zu halten, hat sich der Bund dafür ausgesprochen, dass mehr Busse eingesetzt werden. Die Stadtwerke als Betreiber des städtischen ÖPNVs planen erst einmal keine Änderungen. Stadtwerke-Geschäftsführer Thomas Prauße erklärte, dass vorerst weiterhin der Corona-Fahrplan gelte, der sich am früheren Sonnabend-Fahrplan orientiert. Bevor eventuell weitere Entscheidungen getroffen werden, werde zunächst die neue Landesverordnung abgewartet, die am Freitag erarbeitet wird.

Muss ich mit überfüllten Bussen rechnen?

Nein. Laut Prauße hat das Fahrgastaufkommen durch den Lockdown deutlich abgenommen. Die Stadtwerke setzen im morgendlichen Berufsverkehr trotzdem auf größere Gelenk-Busse, um möglichst große Abstände zwischen den Menschen zu ermöglichen. Erst im Laufe des Vormittags werden die Gelenk-Busse gegen einfache Busse ausgetauscht.

Wer kontrolliert die Maskenpflicht im Bus?

Laut den Beschlüssen der Bund-Länder-Runde sind künftig nur noch medizinische Masken zu tragen. Darunter fallen OP-Masken sowie Masken der Schutzstufen FFP2 und KN/N95. Die Kontrolle der Maskenpflicht ist Aufgabe der Behörden, betont Prauß. Jedoch sei auch die Busfahrer der Stadtwerke angehalten, die Fahrgäste auf das Tragen der Masken hinzuweisen. Zusätzlich werden die Kunden auch über Monitore auf die Maskenpflicht hingewiesen. Das Fahrpersonal ist bereits mit medizinischen Masken ausgestattet worden. Diese werden künftig durch FFP2-Masken abgelöst.

Sind die Verluste der Stadtwerke beim ÖPNV durch die geringere Auslastung gestiegen?

Ja, Stadtwerke-Chef Thomas Prauße bestätigt, dass die Corona-Pandemie dem Unternehmen schwer zugesetzt hat. Allerdings würden die Verluste aus dem Jahr 2020 über einen Rettungsschirm des Bundes weitestgehend kompensiert. Im Falle der Stadtwerke würde hierbei nur noch ein Anteil des Verlustausgleichs durch den Landkreis fehlen. Gleichzeitig hoffe er auf eine Fortsetzung des Rettungsschirms in diesem Jahr.

Besteht die Gefahr, dass sich die Fahrgäste dauerhaft umorientiert haben?

Möglicherweise. Langfristig könnte der Bus- und Bahnverkehr unter den Folgen der Pandemie leiden. Laut Prauße hätten sich viele Fahrgäste bereits Alternativen gesucht, um mobil zu bleiben. Dies sei insofern problematisch, als dass der ÖPNV auch als wichtiges Mittel zum Erreichen der Klimaziele zu sehen ist. Daher seien künftig alle Beteiligten, wie Gemeinde, Verkehrsbetriebe und auch Arbeitgeber dazu aufgefordert, über Alternativen zum Individualverkehr nachzudenken.

Von Cornelia Meerkatz und Alexander Kruggel