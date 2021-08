Vorpommern-Greifswald: Telenotarzt zum 6000. Mal im Einsatz

Greifswald

Die schnelle Hilfe bei einem Notfall kommt in Vorpommern-Greifswald auch auf dem digitalen Weg: Bereits zum 6000. Mal wurde der Telenotarzt des Landkreises per Funk oder Video bei Einsätzen des Rettungsdienstes hinzugezogen. Das im Oktober 2017 eingeführte System ist zu einem festen Bestandteil der notfallmedizinischen Versorgung in der Region geworden. Gerade im ländlichen Raum, bei denen es oft lange Anfahrtswege gibt, hat sich gezeigt, wie wichtig der Einsatz der Telenotärzte ist.

Teil des Projektes seit Beginn an ist Dr. Peter Brinkrolf, stellvertretender ärztlicher Leiter Rettungsdienst im Landkreis Vorpommern-Greifswald und Oberarzt der Klinik für Anästhesie der Universitätsmedizin Greifswald. Er ist einer von derzeit zwölf Telenotärzten in Vorpommern-Greifswald, von denen jeweils einer rund um die Uhr im Dienst ist und insgesamt 17 Rettungswagen unterstützt.

Die Zentrale der Telenotärzte befindet sich in der Universitätsmedizin. Von dort aus unterstützen sie den Rettungsdienst, der vor Ort den Patienten versorgt, sowohl während der Notarzt noch auf dem Weg zum Patienten ist als auch in Fällen, in denen dieser nicht erforderlich ist.

Telenotärzte erhalten live übertragene Messwerte der Patienten

Am häufigsten werden die Telenotärzte aufgrund von medikamentösen Schmerztherapien und Blutdrucksenkungen kontaktiert, berichtet Brinkrolf. „Wenn der Rettungswagen den Patienten auch ohne Arzt gut versorgen kann, kann es trotzdem sein, dass der Patient zu starke Schmerzen hat.“ Unter bestimmten Bedingungen können Rettungskräfte zwar Medikamente selbstständig anwenden, erklärt Brinkrolf. „Aber es ist sehr stark formalisiert. Wenn bestimmte Voraussetzung nicht gegeben sind, muss es dem Arzt vorbehalten sein.“

Die Rettungswagen verfügen über eine Videoanlage und sogenannte „Black-Boxen“, die Angaben speichern und den Einsatz dokumentieren. Über mobile Daten ist die Anlage mit der Universitätsklinik Greifswald verbunden. Dem Telenotarzt wird der Patient vom Rettungsdienstpersonal zunächst vorgestellt, gleichzeitig erhält er live übertragene Messwerte wie Blutdruck, EKG, Sauerstoffsättigung. „Das Personal ruft an, erklärt, warum sie gerufen wurden, wie es dem Patienten geht, welche Vorerkrankungen oder Allergien er hat und welche Medikamente er zu sich nimmt.“ Danach erfolgen die weiteren Behandlungsschritte, die per Funk oder per Video besprochen werden.

Videokamera kommt eher seltener zum Einsatz

Auf den Monitoren sehen Brinkrolf und seine Kollegen neben den Messwerten der Patienten, auch die Position des Fahrzeuges – und können damit auf einem Blick erkennen, welche Kliniken sich in der Nähe befinden. „Der Patient sieht uns aber nicht. Wir haben die Möglichkeit, uns Fotos schicken zu lassen. Das nutzen wir für eine schnelle Informationsübertragung. Dazu zählen Bilder des letzten Arztbriefes oder der Medikamentenliste.“

Zwar besteht die Möglichkeit immer auch die Videokamera einzusetzen, erklärt Brinkrolf weiter. Doch diese nutze er in der Regel nur selten. „Je mehr Routine man jedoch hat, desto stärker kann man in vielen Fällen darauf verzichten.“ Die steuerbare Kamera, die sich direkt im Rettungswagen befindet, kommt beispielsweise dann zum Einsatz, wenn ein gebrochenes Bein geschient werden muss. „Dann kann ich schauen, ob die Schienung so ist, wie ich sie vor Ort auch machen würde.“

Festnetz springt dort ein, wo der Empfang fehlt

Doch funktioniert die Live-Übertragung immer und überall in Vorpommern-Greifswald? „Die reine Datenübertragung der Messwerte sind sehr geringe Datenmengen. Das klappt auch bei wenig Empfang sehr gut. Die Handys der Rettungskräfte sind an das Fahrzeugsystem angeschlossen. Bei den Rettungswagen gibt es große Antennen auf dem Dach. Der Empfang ist also etwas besser, als mit einem normalen Handy.“

Dort, wo jedoch kein Funkmast in der Nähe steht, komme es manchmal vor, dass auch die Rettungssanitäter keinen Empfang haben. „Das betrifft aber nur einen sehr geringen Teil der Einsätze. Dann fährt entweder der Notarzt direkt hin oder die Rettungskräfte fahren mit dem Patienten ein Stück weiter, wo es wieder Empfang gibt. Es ist auch schon vorgekommen, dass die Rettungskräfte von dem Festnetztelefon eines Patienten angerufen haben. “

Da sich das System als zusätzliche Komponente im Rettungsdienst in 6000 Einsätzen bewährt habe, ist ein weiterer Ausbau in Vorpommern-Greifswald angedacht, teilt die Kreisverwaltung mit. In den nächsten Jahren sollen möglichst alle Rettungswagen im Landkreis für die Zusammenarbeit mit dem Telenotarzt ausgerüstet werden.

Von OZ