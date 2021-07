Vorpommern-Greifswald: Über 100 Einsätze wegen starker Regenfälle

Vorpommern-Greifswald

Ungewöhnlich starke Regenfälle haben auch im Landkreis Vorpommern-Greifswald in der Nacht zum Sonnabend zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen geführt. Wie Kreissprecher Achim Froitzheim auf Nachfrage der OSTSEE-ZEITUNG erklärte, registrierten die Mitarbeiter der Rettungsleitstelle insgesamt 177 Einsätze, davon etwa 100 unwetterbedingt. „Schwerpunkte waren Penkun, Löcknitz, Ferdinandshof, Jatznick, aber auch die Insel Usedom“, so Froitzheim.

Viele freiwillige Feuerwehren waren in diesen Bereichen vorwiegend mit dem Auspumpen von Kellern beschäftigt. Es habe auch überschwemmte Straßen gegeben, die zeitweise ein Passieren unmöglich machten. Personenschäden seien jedoch zum Glück nicht bekannt geworden. Die Einsätze dauerten überwiegend bis drei Uhr in der Nacht an.

Noch schlimmer traf es offensichtlich Bereiche auf der Insel Rügen, wo es zu Hangabrutschungen kam. Der Krisenstab des Landkreises warnte Spaziergänger vor allzu großem Leichtsinn bei Strandbesuchen.

Von Petra Hase