Greifswald

Gut zwei Wochen nach der Kommunalwahl hat sich die SPD für den Kreistag in Vorpommern-Greifswald aufgestellt. Den Fraktionsvorsitz übernimmt der Ueckermünder Carsten Seeger, wie die Partei am Mittwoch mitteilte. Mit der Wahl des 53-jährigen Erziehers leiteten die Sozialdemokraten auch einen Verjüngungsprozess an der Fraktionsspitze ein. Seeger löst den 74-jährigen Chemiker Günther Jikeli ab, der aber weiter der Fraktion angehört.

Carsten Seeger (53) aus Ueckermünde ist neuer Fraktionschef der SPD im Kreistag Vorpommern-Greifswald Quelle: SPD

Die SPD sitzt künftig nur noch mit sieben statt der bislang neun Abgeordneten im Kreistag. Bei der Kommunalwahl am 26. Mai holten die Sozialdemokraten 10,5 Prozent der Stimmen und wurden damit viertstärkste Fraktion nach CDU, AfD und Linken. Einziger Greifswalder SPD-Abgeordneter im Kreistag ist Erik von Malottki.

Die Fraktion will sich für eine Absenkung der Kreisumlage für die Gemeinden, mehr Kita-Plätze und einen besseren Personalschlüssel in den Kindertagesstätten stark machen, wie von Malottki sagte. Der Kreistag kommt am 24. Juni zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen.

Martina Rathke