Greifswald

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald setzt ab Dienstag eine neue Corona-Verordnung in Kraft. Diese ist notwendig geworden, weil in der vergangenen Woche 37,6 Infektionen je 100.000 Einwohner im Landkreis gezählt wurden. „Wir haben derzeit 118 aktive Fälle im Landkreis. Das ist nicht nur gemessen an unserer Region eine hohe Zahl“, sagt Achim Froitzheim, Pressesprecher des Landkreises Vorpommern-Greifswald.

„Aus der Erfahrungen anderer Städte und Kreise wissen wir, dass es relativ lange dauert, bis die orange Warnstufe erreicht ist. Wenn aber eine hochdynamische Lage wie derzeit bei uns im Kreis einmal da ist, kann der Sprung von 35 auf 50 Infektionen auf 100.000 Einwohner sehr schnell gehen“, sagt Froitzheim. „Es geht darum, das mit gemeinsamer Anstrengung zu verhindern.“

Anzeige

Nur noch maximal 15 Personen zu Hause erlaubt

Diese Dinge ändern sich ab Dienstag: Feiern von Privatpersonen in der Gastronomie sind auf 25 Personen beschränkt, zu Hause dürfen sich nur noch maximal 15 Menschen treffen. Für alle Lokale gilt eine Sperrstunde ab 1 Uhr. Die Teilnehmerzahl bei Veranstaltungen drinnen ist auf 200 Personen begrenzt, 500 Personen sind im Freien erlaubt. Auf Wochenmärkten und in den Räumen der Kreisverwaltung muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Wer Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen besucht, muss ebenfalls eine Maske tragen. Personen, die sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben, ist der Zutritt dieser Einrichtungen untersagt.

„Maske unterhalb der Nase bringt nichts“

Achim Froitzheim appelliert an die Kreisbewohner: „Tragen Sie bitte unbedingt eine Mund-Nasen-Bedeckung überall dort, wo sich direkte Begegnungen nicht verhindern lassen. Es bringt nichts, wenn die Maske unterhalb der Nase sitzt, dann schützen Sie niemanden.“

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Infektionen gehen auf Besuche in Risikogebieten zurück

Der Landkreis arbeitet unter Hochdruck daran, alle einzelnen Infektionen zurückzuverfolgen. Demnach gehen bislang alle Ansteckungen auf Personen zurück, die in Risikogebieten zu Besuch waren. Dazu zählen sowohl Dienstreisen als auch Urlaube in Ballungsräumen oder dem europäischen Ausland. Infektionen gehen ebenfalls zurück auf Familienfeiern, bei denen Personen aus anderen Regionen teilgenommen haben und sportliche Aktivitäten im Verein.

Lange Wartezeiten am Abstrichzentrum

Mit Wartezeiten von bis zu drei Stunden müssen Personen rechnen, die das Corona-Abstrichzentrum am Uniklinikum Greifswald aufsuchen. Besonders voll ist es in den Morgenstunden, wie Sprecher Christian Arns aus Erfahrung weiß: „Wenn wir am Montagmorgen loslegen, ist es immer sehr voll.“ Er empfiehlt deswegen, eher am frühen Nachmittag zu kommen. In der vergangenen Woche wurden im mobilen Abstrichzentrum 784 Tests vorgenommen. „In den Wochen davor waren es deutlich weniger Tests“, sagt Arns.

Von Katharina Degrassi