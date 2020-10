Greifswald

Siebzehn Neonazis, allesamt in schwarz gekleidet, tragen schwarze Fahnen vom Friedhof in Löcknitz zu einem Kriegsdenkmal, legen einen Kranz ab und verklären damit das Gedenken am Volkstrauertag.

Die Polizei schreitet ein, nimmt Personalien auf und beendet den Aufzug, den es so nicht hätte geben sollen. Denn obwohl öffentliche Aktionen dieser Art am Volkstrauertag verboten sind, kam es in der Vergangenheit im Landkreis Vorpommern-Greifswald auch zu Aufmärschen, die an die Nazizeit erinnern oder das Gedenken in anderer Weise stören.

Zahl der Vorfälle konstant

Im vergangenen Jahr hätte es in Vorpommern-Greifswald eine Handvoll Sachverhalte in Verbindung mit dem Volkstrauertag gegeben, sagt Katrin Kleedehn, Sprecherin der Polizeiinspektion Anklam. „Dazu gehören vor allem Kranzniederlegungen von Personen, die dem rechten Spektrum zugeordnet werden.“ Die Zahl der Vorfälle sei über die Jahre konstant. Die Einsatzkräfte würden für diesen Tag „entsprechend eingewiesen und sensibilisiert“. Doch mit welcher Lage die Polizei zum Volkstrauertag 2020 am 15. November rechnet, will Kleedehn aus einsatztaktischen Gründen nicht verraten.

Mit Blick auf den Vorfall in Löcknitz verweist Kreissprecher Achim Froitzheim auf die Wachsamkeit des Landkreises. „Der Landkreis wird angesichts der Vorkommnisse der vergangenen Jahre genau auf Störungsversuche achten“, so Froitzheim. So wurde 2018 in Boldshof bei Strasburg ein Gedenkstein, der an im Zweiten Weltkrieg gefallene deutsche Soldaten erinnert, mit roter Farbe übergossen.

Aufregung um Volkstrauertag in Greifswald

In Greifswald wurde 2016 die zentrale Gedenkstunde des Landes überschattet, weil unbekannte Täter mehrere Holzkreuze vom Denkmal für die gefallenen Soldaten des Ersten Weltkrieges abgebrochen und neben das Ehrenmal geworfen hatten. Die Front des Sockels wurde damals mit Farbe beschmiert.

2011 kam es in der Hansestadt zum Aufreger, weil Reservisten der Bundeswehr ihren Kranz erst nach der offiziellen Zeremonie niederlegten - Hintergrund war die Teilnahme der Burschenschaft „Markomannia Aachen“ in voller Uniform an der Gedenkfeier. Burschenschafter legen zudem regelmäßig Kränze am Studentenstein auf dem Wall nieder, die häufig gestohlen werden.

„Stimme für die Demokratie erheben“

„Dieser Tag ist der denkbar ungeeignetste Ort für politische Parolen“, erteilt Walter Noack allen Vereinnahmungsversuchen eine klare Absage. Noack, CDU-Mitglied und Oberstleutnant der Reserve, führt in diesem Jahr in Absprache mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge die Totenehrung auf dem Neuen Friedhof in Greifswald durch. Nicht allein der Toten werde gedacht, sondern auch der Verwundeten, der Geflüchteten und der Traumatisierten.

„Wir blenden auch heute noch Kriegsgeschehen teilweise aus und wundern uns dann darüber, was auf griechischen Inseln wie Moria geschieht“, sagt er und verweist auf das Flüchtlingslager, in dem Menschen ausharren, die unter anderem unter dem syrischen Bürgerkrieg leiden. „Über die Folgen von Krieg - auch für Soldaten - sollte sich auch jeder Bundestagsabgeordnete klar sein, der seine Hand für Einsätze der Bundeswehr hebt“, mahnt Noack.

„Wenn Menschen zum Beispiel aus der rechten Szene den Volkstrauertag instrumentalisieren wollen, ist das ganz eindeutig abzulehnen“, sagt Alexander Krüger, Fraktionsvorsitzender der Grünen in der Greifswalder Bürgerschaft und ehemaliger Berufssoldat.

Ehrung in Greifswald am 15.11. um 11 Uhr

Der Tag erinnere an schreckliche Taten der Menschheit, vor denen Gesellschaften auch heute nicht zwingend gefeit seien, sagt Krüger und verweist auf die Vereinigten Staaten, wo Präsident Donald Trump offen mit gewaltbereiten Milizen kokettiere. „Es darf nirgendwo passieren, dass Demokraten angesichts von Drohkulissen Angst bekommen, ihre Stimme für die Demokratie zu erheben“, fordert Krüger.

Tanzverbot am stillen Feiertag Der Volkstrauertag wurde 1919 vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge initiiert, 1922 folgte die erste offizielle Feierstunde im Reichstag. In der Nazidiktatur wurde er offiziell als „Heldengedenktag“ zum Feiertag erklärt und 1952 als offizieller Feiertag als Volkstrauertag wiederbelebt. Im Laufe der Zeit wandelte er sich von einem Gedenktag für die Toten der Weltkriege zu einem Gedenken für alle Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. In diesem Jahr fällt der stille Feiertag, an dem auch Rasenmähen oder Tanzveranstaltungen zwischen 4 und 24 Uhr verboten sind, auf den 15. November. Er findet jedes Jahr am vorletzten Sonntag vor dem ersten Advent statt.

Die Stadt Greifswald begeht den Volkstrauertag am 15. November um 11 Uhr auf dem Neuen Friedhof am Ehrenmal der Toten des Ersten Weltkrieges.

Von Christopher Gottschalk