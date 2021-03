Greifswald

Bis Ende der Woche will Vorpommern-Greifswald 400, vielleicht sogar 500 pädagogische Fachkräfte geimpft haben. Ein strammer Plan, für den in den beiden Impfzentren Greifswald und Pasewalk auch Doppelschichten gefahren werden. Unter der Woche ab 17.30 Uhr und am Freitag und Samstag wird sogar ausschließlich pädagogisches Personal der Prioritätengruppe 2 geimpft.

Ralf Schwarz hat nur lobende Worte für die Impfung der Lehrer an der Grundschule Ueckertal Pasewalk. Der Leiter der Grundschule im südlichen Vorpommern wurde am vergangenen Donnerstag vom Schulamt über die möglichen Impfungen informiert, am Freitag wurden Termine über den Landkreis vereinbart, bereits am Montag wurden die ersten Kollegen im Impfzentrum Pasewalk geimpft.

Zum Einsatz kommt AstraZeneca

„Das war eine hervorragende Organisation der Bundeswehr, die das Impfzentrum leitet“, sagt Schwarz. Von den insgesamt 30 Lehrern und Erziehern sowie Hausmeister und Sekretär haben sich bisher rund 70 Prozent impfen lassen. Heute finden die letzten Termine für die Erstimpfungen statt. Die Bereitschaft sei hoch – bei den Kollegen, die verzichten, liege es an gesundheitlichen Gründen, nicht an einer Ablehnung des Impfstoffes, so Schwarz. Zum Einsatz kam das Präparat von AstraZeneca.

Doch so positiv fällt nicht jedes Urteil aus, es gibt auch Kritik. Ein Leser schreibt der OSTSEE-ZEITUNG, er sei selbst Erzieher und Risikogruppe, er merke jedoch nicht, dass der Impfstart losgeht. Tatsächlich gibt es noch Unterschiede. Aktuell werden nur Personen geimpft, die in Kinderbetreuungseinrichtungen, in der Kindertagespflege und in Grundschulen, Sonderschulen oder Förderschulen tätig sind.

60 Personen am Tag

„Wir schaffen im Moment bis zu 60 Personen am Tag“, erklärt Kreissprecher Achim Froitzheim. Er ist auch optimistisch, dass bis zum Ende der Woche 400, möglicherweise sogar 500 Personen geimpft sein könnten. Erst wenn die zweite Gruppe der Prioritätenliste durchgeimpft ist, geht es mit der dritten Gruppe weiter.

In diese Kategorie fallen dann alle Personen, die „in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und in Schulen, die nicht unter die Prioritätengruppe 2 Nr. 6a fallen, tätig sind.“ So steht es auf der Internetseite des Landes. Wann mit den Impfungen in der Prioritätenliste drei begonnen werden kann, will Froitzheim jedoch nicht mutmaßen.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein weiteres Problem liegt bei der Terminierung. Bei pädagogischem Personal ist der Kreis selbstständig für die Terminierung verantwortlich. Da die Impfbereitschaft ganzer Einrichtungen abgefragt und diese dann auch gemeinsam terminiert werden, könnte es zu Ausfällen durch kurzfristige Nebenwirkungen der Impfstoffe kommen.

Einige Kitas warnen die Eltern sogar schon vor. Froitzheim lässt jedoch auch dieses Argument nicht gelten. „Um das Ausfallrisiko zu minimieren, sind Freitag und Samstag die beiden Tage, an denen wir die Impfungen von pädagogischen Fachkräften konzentrieren“, so der Kreissprecher.

Von Philipp Schulz