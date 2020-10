Vorpommern-Greifswald: Weitere Kitas und Schulen müssen schließen

Vorpommern-Greifswald

Im Landkreis Vorpommern-Greifswald werden immer mehr Einrichtungen geschlossen, weil sich Beschäftigte oder Kinder mit dem Corona-Virus infiziert haben. In Greifswald betrifft das die Kindertagesstätte „Lütt Matten“. Laut Kreissprecher muss das Haus schließen. „Eine Erzieherin hat uns heute Vormittag darüber informiert, dass sie positiv auf Covid-19 getestet wurde. Wir haben daraufhin die Kita informiert, die wiederum alle Eltern benachrichtigt hat“, sagt Achim Lerm, Leiter des städtischen Eigenbetriebs „Hansekinder“. Den Eltern der 86 Kinder sei freigestellt worden, ob sie ihren Nachwuchs vorerst in der Einrichtung lassen oder sofort abholen. „Manche kamen auch sofort und nahmen ihr Kind mit. Wir werden jetzt schauen, in welchen anderen Kitas wir für nicht betroffene Kinder eine Notbetreuung organisieren können“, so Lerm.

Monte: Ein Klassenverband betroffen

Die Auswirkungen eines Corona-Falls spürt auch die Montessorischule Greifswald. „Ein Horterzieher ist am Mittwochabend positiv getestet worden“, sagt Schulleiter Nils Kleemann auf OZ-Anfrage. Daraufhin seien alle Kontaktpersonen benachrichtigt worden. Betroffen sei eine Hortgruppe mit 20 Kindern. Da diese zu einem Klassenverband von insgesamt 30 Schülers der Jahrgangsstufen 1 bis 3 gehören, seien alle 30 Kinder in die Quarantäne geschickt worden. „Vorsorglich werden auch alle Erzieher und Lehrer getestet, aber das hatten wir sowieso vor. Mit dem Gesundheitsamt wurden bereits Termine für Kinder und Erwachsene vereinbart“, sagt Kleemann.

Ueckermünde ist ein Hotspot

Einen großen Corona-Hotspot gibt es in Ueckermünde, wie Kreissprecher Achim Froitzheim mitteilt. Gleich mehrere Einrichtungen seien dort betroffen, darunter das Greifengymnasium mit 36 Lehrern, davon wurden 26 in Quarantäne geschickt – sowie insgesamt 510 Schüler. Davon mussten bereits 110 in Quarantäne. Per Allgemeinverfügung bleibt die Schule ab Freitag nun komplett geschlossen.

In der Regionalen Schule Ueckermünde gibt es laut Froitzheim zwei positiv getestete Personen, mit welchen Auswirkungen – noch unklar. Ebenfalls betroffen ist die Haff-Grundschule in Ueckermünde, nach jetzigem Stand müsse sich ein Teil der Schüler bis noch bis 4. November in Quarantäne aufhalten.

Kita in Torgelow , Schule in Jarmen

Zwei auf Covid-19 positiv getestete Personen gebe es in der Ueckermünder Kita „Haffring“. Die Schließung der Einrichtung wurde von der Kita-Leiterin angeordnet, so Froitzheim, eine Entscheidung zum Quarantäneende stehe noch aus.

Die Kita „Villa Kunterbunt“ in Torgelow verzeichnet ebenfalls zwei positiv getestete Personen. Zunächst sei nur der Hort und die Vorschulgruppe mit insgesamt 80 Kindern betroffen gewesen, die in Quarantäne gingen. Nun sei auch die Krippe betroffen. Ebenfalls ab morgen geschlossen wird die Grundschule Jarmen.

Von Petra Hase