Netzeband

Im Rahmen einer Jagd ist Ende vergangener Woche in der Netzebander Heide östlich von Greifswald ein mit dem Vogelgrippe-Virus infizierter, toter Waldkauz gefunden worden. Nach dem Fund einer infizierten toten Möwe in Greifswald und einer gleichfalls infizierten toten Stockente in Lütow auf Usedom ist dies der dritte bekannt gewordene Vogelgrippe-Fall in der Region Greifswald-Usedom.

Heute will der Landkreis laut Verwaltungssprecher Achim Froitzheim die Lage neu bewerten. Daraus könne sich auch eine erweiterte Stallpflicht für Geflügel ergeben, erklärte Froitzheim. Nach den Funden von Greifswald und Lütow hatte der Landrat die Aufstallung von Geflügel in beiden Orten angeordnet. Geflügel darf hier nur in geschlossenen Ställen oder unter einer Vorrichtung, die seitlich und oben gegen das Eindringen von Wildvögeln gesichert ist, gehalten werden.

Von OZ