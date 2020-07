Greifswald

Kräfte bündeln war gestern. Heute heißt es: In Vorpommern geht jeder seinen eigenen Weg. Diesen Eindruck konnte gewinnen, wer am Donnerstag im Greifswalder Rathaus im Beisein von Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) die Präsentation der neuen Website www.welcome-vg.de mitverfolgte. Dabei handelt es sich um eine Internetpräsenz der beiden Welcome-Center-Regionen Greifswald und Stettiner Haff in Pasewalk. Sie werben mit kostenloser Beratung um junge Fachkräfte.

„Unsere Mitarbeiter haben in intensiver, monatelanger Arbeit eine eigene Wort-Bild-Marke entwickelt, sie beim Deutschen Marken- und Patentamt eintragen lassen, neue Logos entworfen und das alte Design einem kompletten Relaunch unterzogen“, sagte Doreen Au, Geschäftsführerin der Gemeinnützigen Gesellschaft für Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung mbH (ABS). Die ABS ist Trägerin der beiden Welcome Center im Landkreis Vorpommern-Greifswald.

Vorpommern Fonds förderte 2019 neue Website

Was Au nicht erwähnte: Erst vor einem Dreivierteljahr feierte die ABS mit Partnern einen ganz anderen, nämlich gemeinsamen Internetauftritt: Die Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern (WFG) erstellte mit Mitteln aus dem Vorpommern Fonds eine neue Homepage im attraktiven Design, auf der sich neben der WFG alle drei Welcome Center Vorpommerns präsentierten. Und dazu gehört neben den genannten auch das Welcome Center Vorpommern-Rügen.

Patrick Dahlemann ( SPD), Parlamentarischer Staatssekretär für Vorpommern, würdigte im August 2019 zum Start der Website www.vorpommern-sonnendeck.de ausdrücklich die Bemühungen, das Image der Region zu verbessern. „Das geht am besten gemeinsam und gebündelt“, sagte er und bezeichnete damals die 68 000 Euro für Homepage und weiteres Standortmarketing als gut angelegtes Geld.

Förderung für Greifswald lief aus

Heute ist davon keine Rede mehr. „Wir möchten als Vorpommern-Greifswald etwas Eigenes. Wir sind jetzt selbstständig und wollen das auch eigenständig kenntlich machen“, so Au. Zwar seien die beiden Welcome Center Teil eines Projektes und insofern auch Kooperationspartner der WFG gewesen, räumt sie ein. Aber das sei vorbei.

Am 1. Juni lief die zweijährige Förderung des Welcome Center Region Greifswald aus. Das Wirtschaftsministerium des Landes hatte die im Juli 2018 gegründete Einrichtung mit 110 000 Euro über den Europäischen Sozialfonds gefördert. Wie es danach weitergehen sollte, blieb lange Zeit ungewiss. Nur über eines waren sich alle einig: Das Werben um Zuzügler und Rückkehrer sowie deren kostenlose Beratung dürfe nicht eingestellt werden.

Indes: Eine weitere Landesförderung werde es nicht geben, stellte Minister Glawe klar. Ungewöhnlich, da er bei seinen Besuchen häufig einen Zuwendungsbescheid aus der Tasche zaubert. Am Donnerstag nicht. Stattdessen erklärte er, dass er den Kreis, die Städte und Unternehmen in der Pflicht sehe.

Landkreis schießt jetzt mehr zu

Der Landkreis hat das bereits verstanden. Gab er im ersten Jahr 3000 Euro, seien es jetzt 15 000 Euro pro Jahr und Center. „Und auch nach Ablauf dieses Jahres wird sich der Landkreis weiter beteiligten“, versprach Vizelandrat Jörg Hasselmann ( CDU). In dem Zusammenhang räumte er ein, die Wirtschaftsförderung auf den Prüfstand zu stellen: „Wir sind in bestimmten Dingen überfordert, müssen über Strukturen nachdenken.“ Ausdruck dessen war zuletzt das Ziel der Kreisverwaltung, dafür fünf neue Personalstellen zu schaffen. Das lehnte der Kreistag im Juni ab.

Die Hansestadt hingegen reduziert ihr bisheriges Engagement von jährlich 20 000 Euro auf die Hälfte und unterstützt damit allein das Center in Greifswald. Daneben gebe es eine Reihe von weiteren Förderern, darunter Unternehmen, so Doreen Au, ohne Summen nennen zu wollen. Nur so viel: „Wir brauchen für jedes Center pro Jahr etwa 100 000 Euro, um die Personal- und Sachkosten abzudecken. Für die nächsten zwölf Monate ist die Finanzierung gesichert.“

Auch beim Vorpommern Fonds habe die ABS Marketinggeld beantragt und erhalten. 32 000 Euro, wie aus Schwerin zu erfahren war. Mit deren Hilfe sei auch die Erarbeitung der Website finanziert worden. Deren Kosten seien jedoch minimalistisch, so Au und bezifferte sie auf Anfrage der OSTSEE-ZEITUNG mit etwa 200 Euro. Und das trotz Anmeldung beim Patentamt. Ein Blick auf dessen Kostentabelle lässt das fragwürdig erscheinen.

Bedauern bei der WFG

Rolf Kammann, Geschäftsführer der Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern, „war insofern sehr überrascht, als ich am Dienstag über den Presseverteiler des Ministeriums von der neuen Internetpräsenz erfuhr. Von der ABS gab es dazu keine Kommunikation“, sagte er auf OZ-Anfrage. Mit Ausnahme eines Anrufs vor zwei Wochen, „in dem es darum ging, alle Daten der ABS auf der Sonnendeck-Website zu löschen“.

Zwar handele es sich um eine autarke Entscheidung der ABS. „Doch es ist sehr bedauerlich, dass hier eine Parallelwelt entsteht, die eigentlich nur Mehrkosten verursacht. Zudem wurden wir ja als WFG über den Vorpommern Fonds mit dem Auftrag gefördert, die Kräfte in Vorpommern zu bündeln“, gibt Kammann zu bedenken.

Dahlemann sieht Redebedarf

„Genau deshalb“, kündigt Staatssekretär Dahlemann gegenüber der OZ an, „werde ich gegenüber allen Welcome Centern noch einmal meine Erwartungshaltung äußern.“ Eine eigene Homepage sei vielleicht nicht schlimm. Doch es komme mehr denn je auf eine gute Vernetzung an: „Dissonanzen können wir uns in unserer Region nicht leisten“, stellt er klar. Daher habe es auch keine Förderung einer zweiten Website über den Vorpommern Fonds gegeben. Über 200 Euro im Zuge weiterer Marketingmaßnahmen könne man vielleicht hinwegsehen.

Im Welcome Center Vorpommern-Rügen sieht man die ganze Sache lässig: Eine Kooperation mit den beiden anderen Centern werde es sicher weitergeben, so Kreissprecher Olaf Manzke. „Mit der WFG arbeiten wir gut zusammen. Haben sich die anderen beiden Center von der Website verabschiedet, ist das für uns vielleicht von Vorteil: Wer das Sonnendeck als gut etablierte Marke aufsucht, findet dann eben nur uns.“

