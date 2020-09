Vorpommern-Greifswald: Weniger Menschen in Kurzarbeit als befürchtet

Vorpommern-Greifswald

Gute Aussichten für den Arbeitsmarkt in Vorpommern-Greifswald. Nach den coronabedingt steigenden Erwerbslosenzahlen im April und Mai gehen nun den dritten Monat in Folge wieder mehr Menschen einem Job nach. Im August waren 10 449 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das sind 280 Personen weniger als im Juli. „Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei neun Prozent. Der Arbeitsmarkt holt also weiter auf“, kommentiert Andreas Wegner, Leiter der Arbeitsagentur Greifswald, die Entwicklung. Doch er verschweigt auch nicht: „Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist die Arbeitslosigkeit um 1219 Personen angestiegen.“ Die Erwerbslosenquote lag damals bei nur acht Prozent.

Pasewalk bildet Schlusslicht

„Unterm Strich ist der Worst Case nicht eingetreten.“ Andreas Wegner, Leiter der Arbeitsagentur Greifswald Quelle: Arbeitsagentur

Regional zeigt sich nach wie vor ein sehr unterschiedliches Bild: Am besten schneidet demnach die Geschäftsstelle Wolgast, zu der auch die Kaiserbäder auf Usedom zählen, mit einer Arbeitslosenquote von 6,9 Prozent ab. In Greifswald liegt sie bei 7,5 Prozent, in Anklam bei 10,4 Prozent. Schlusslicht bildet weiterhin Pasewalk mit 13 Prozent. Die Herausforderung dort sei daher, so Wegner, die Mobilität der potenziellen Arbeitnehmer zu verbessern, um mehr Menschen in Arbeit zu bringen.

Als positiv bezeichnet er auch die Entwicklung im Bereich der Grundsicherung. „Im Vergleich zum Vorjahresmonat reduzierte sich die Zahl der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen hier um 443 Personen beziehungsweise um 2,9 Prozent. Es gab auch entgegen der Befürchtungen keinen dramatischen Anstieg in der Grundsicherung bei den Selbstständigen“, sagt er. Beide Jobcenter im Agenturbereich vermeldeten im August zusammen 397 selbstständige Erwerbslose. „Das sind zwei weniger als im gleichen Monat 2019. Bei über 14 600 Leistungsberechtigten eine geringe Zahl“, verdeutlicht Wegner.

Rund 12 000 Menschen in Kurzarbeit

Großen Einfluss auf die Entwicklung des Arbeitsmarktes habe die Kurzarbeiterregelung ausgeübt. „Ohne sie wären die Arbeitslosenzahlen vermutlich wesentlich höher ausgefallen“, so der Agenturchef. Mittlerweile ist klar, wie viele Unternehmen tatsächlich diese Möglichkeit in Anspruch nahmen, weil sie ihre Abrechnungen drei Monate nach Antragstellung vorlegen müssen. Nachdem im April 2583 Betriebe Kurzarbeit angemeldet hatten, haben nun aber nur 2058 Firmen Kurzarbeitergeld abgerechnet – das sind 80 Prozent. „Noch positiver sieht es bei den Arbeitnehmerzahlen aus: Von den Unternehmen wurde angezeigt, 22 631 Beschäftigte in Kurzarbeit zu schicken. Tatsächlich wurden jetzt aber nur 11 997 abgerechnet“, sagt Wegner. Unklar bleibe zurzeit noch, in welchem Umfang diese Personen letztlich der Kurzarbeit nachgingen. Die Statistik fehle bislang. „Unterm Strich ist der Worst Case nicht eingetreten, das Volumen an Kurzarbeit fällt geringer aus, als ursprünglich befürchtet.“ Andreas Wegner appelliert an alle Unternehmen, jetzt zu überprüfen, ob die im März für sechs Monate angezeigte Kurzarbeit weiterhin nötig sei, um keine Fristen zu versäumen. Die rechtzeitige Information sei Voraussetzung, später das Kurzarbeitergeld abzurechnen. Unter der kostenfreien Nummer 0800 / 4 555 20 gebe es dazu eine Beratung.

Firmen können Ausbildungsprämie beantragen

Im August haben auch viele junge Leute eine Ausbildung begonnen. Aktuell seien dennoch 721 Ausbildungsstellen unbesetzt. „Jugendliche, die einen Ausbildungsplatz suchen, haben immer noch gute Chancen. Ich denke, Betriebe werden auch noch bis in den Oktober hinein Auszubildende aufnehmen“, so der Arbeitsmarktexperte. In diesem Zusammenhang weist er auf die vom Bund aufgelegte Ausbildungsprämie für kleine und mittelständische Unternehmen hin. Für die Zuschüsse gebe es mehrere Möglichkeiten, die Agentur berate gern.

Von Petra Hase