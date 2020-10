Vorpommern-Greifswald: Zoff um Wahl des neuen Kita-Elternbeirates

Vorpommern-Greifswald

Das gab es noch nie: Der Landkreis Vorpommern-Greifswald wird künftig einen Kreiselternrat für Kindertagesstätten und Tagespflegepersonen haben. „Am kommenden Dienstag soll im Greifswalder Landratsamt die konstituierende Sitzung des Gremiums stattfinden“, berichtet Doreen Rapphahn, zuständige Sachgebietsleiterin im Jugendamt. Bei den zwölf Personen, die hierzu eine Einladung erhalten, handele es sich um Elternratsvorsitzende verschiedener Kitas, die sich für eine Mitarbeit im Kreiselternrat bereiterklärten und per Briefwahl die meisten Stimmen bekamen.

Mario Riedel Quelle: Petra Hase

Allerdings könnte die Zusammenkunft doch noch gekippt werden – zum einen aufgrund sich weiter verschärfender Corona-Regeln, zum anderen durch einen Widerspruch, den Elternvertreter Mario Riedel aus Anklam am Donnerstag geltend machte. Seine Kritik: „Das Prozedere entsprach nicht den demokratischen Wahlgrundsätzen.“ Doch eins nach dem anderen.

Kifög bildet Wahl-Grundlage

Grundlage dieser Wahl bildet das im September 2019 vom Landtag MV novellierte Kindertagesförderungsgesetz, das unter anderem eine Stärkung der Elternrechte beinhaltet. Gab es bislang nur Elternräte in den einzelnen Kitas, soll es künftig in ganz MV auch Vertretungen auf Kreis- und auf Landesebene geben – ähnlich den Elterngremien der Schulen. Für Rapphahn eine gute Sache: „Es ist sinnvoll, dass die Kita-Eltern eine größere Lobby als bisher bekommen und ihre Interessen gegenüber dem Kreis und dem Land besser vertreten können. Wir im Kreis sind jedenfalls an einer guten Partnerschaft interessiert“, versichert sie.

Landkreis zählt 194 Kitas

Die Fachberaterin für Kitas und Tagespflegepersonen muss aber auch einräumen, dass bei dieser ersten Wahl noch nicht alles rund lief: „Die Zeit war äußerst knapp. Die Kitas sollten laut Gesetz ihre Elternratsvorsitzenden bis 15. September gewählt haben, um uns dann zu melden, wer sich eine Mitarbeit im Kreiselternrat vorstellen kann.“ Alle 194 Kindertagesstätten im Landkreis seien angeschrieben worden. Doch es habe Nachmeldungen und auch Namen-Korrekturen gegeben. „Letztlich mussten wir die Stimmzettel dreimal drucken und verschicken“, bedauert Doreen Rapphahn die Irritationen.

209 Stimmen wurden abgegeben

Am Ende standen die Namen von 38 Personen auf der Liste. „Da der Kreiselternrat per Gesetz neben einem Vorsitzenden noch vier Beisitzer haben soll und alle Vorstandsmitglieder einen Stellvertreter, haben wir uns dafür entschieden, dass jeder Elternratsvorsitzende fünf Stimmen abgeben kann“, berichtet Rapphahn. Die Briefwahl sei nun erfolgt. Insgesamt seien 209 Stimmen abgegeben worden, die zehn Elternteile mit den meisten Stimmen wurden zur konstituierenden Sitzung eingeladen. „Außerdem noch zwei Tagespflegepersonen, die sich auch zur Mitarbeit bereiterklärt haben. Sie werden die 145 Tagespflegepersonen in unserem Kreis vertreten“, sagt sie. Die Vorsitzenden der Kreis- und Stadtelternräte in MV bilden den Landeselternrat. Er soll laut Gesetz bis zum 15. Dezember aus seiner Mitte einen Vorstand wählen.

Vater erhebt Einspruch

Zu den Eltern, die sich für das Kreis-Gremium zur Verfügung stellten, gehört Mario Riedel – bekannt auch als Vorsitzender des Kreiselternrates der Schulen. Der Vater von vier Kindern findet Elternmitwirkung extrem wichtig. Deshalb habe er sich in der Wolgaster Kita „ Villa Teddy Brumm“ zur Wahl gestellt, in der seine zwei kleinen Töchter betreut werden. Als Elternratsvorsitzender gelangte er auf den Wahlzettel für den Kreiselternrat, hat aber mit dem gesamten Prozedere ein Problem: „Nur ein Bruchteil der Kitas meldete Elternvertreter. Damit wird das Kifög nicht oder nur unzureichend umgesetzt“, kritisiert der 38-Jährige. Unglücklich finde er zudem, dass sich die zur Wahl stellenden Personen der großen Mehrheit nicht bekannt seien. „Wie soll ich jemandem meine Stimme geben, von dem ich nichts weiß“, fragt Riedel. Zwar verstehe er, dass große Treffen in der Corona-Pandemie unterbleiben sollen. „Aber es hätte andere Möglichkeiten gegeben, sich vorzustellen“, sagt er.

Steckbrief-Idee funktionierte nicht

In seinem Widerspruch, den er am Donnerstagnachmittag an den Landkreis schickte, moniert er unter anderem auch, „dass die Wahlunterlagen kostenpflichtig übersandt werden mussten“. Für ihn stelle das eine Benachteiligung sozial schwacher Eltern dar. Durch die verschiedenen Stimmzettel könne zudem eine Mehrfachstimmzettelabgabe nicht ausgeschlossen werden.

Wie der Kreis als örtlich zuständiger Träger der Jugendhilfe mit dem Widerspruch umgeht, bleibt abzuwarten. Dass künftig noch Luft nach oben ist, sieht aber auch Doreen Rapphahn: „Wir hatten zum Beispiel die Idee eines Steckbriefs, den jeder Kandidat von sich schreibt. Doch aus Datenschutzgründen musste dies verworfen werden“, sagt sie.

Austausch sehr begrüßenswert

Andrea Gröhl, die sich als Elternratsvorsitzende der Kita „Barfuß und Gemüse“ in Buddenhagen zur Wahl stellte, hatte mit dem Stimmzettel kein Problem: „Durch meinen Beruf kenne ich viele. Die Wahl war für mich daher kein Problem“, sagt die selbstständige Versicherungsfachfrau. Sie finde es wichtig, sich für Kinder und Eltern stark zu machen. „Auch der Austausch von Eltern ist wichtig, Elternräte auf Kreis- und Landesebene sind deshalb sehr zu begrüßen“, so die Mutter eines fünfjährigen Sohnes. Handlungsbedarf sehe sie zum Beispiel beim Betreuungsschlüssel in den Kitas. „Dabei geht es aber nicht nur um mehr Personal, sondern um mehr Fachkräfte und nicht nur Helfer“, sagt die 35-Jährige.

Betreuungsschlüssel ist wichtiges Thema

Einen besseren Kita-Betreuungsschlüssel für MV betrachtet auch Steffi Couppée aus Upatel als Hauptthema des künftigen Kreiselternrates. Seit Jahren engagiert sich die Steuerfachangestellte und Mutter von zwei Kindern in der Gützkower ASB-Kita „Peeneflöhe“, wurde gerade als Elternratsvorsitzende wiedergewählt. „In unserer Kita sind wir gut aufgestellt, die Zusammenarbeit mit der Leitung funktioniert sehr gut“, berichtet sie. Dennoch sei mehr Personal in allen Kitas wünschenswert. „Wenn ein Erzieher ausfällt, wird es schwierig“, sagt sie. Gemeinsam müsse daher um Lösungen gerungen werden – der Kreis- und der Landeselternrat seien dafür prädestiniert.

Yvonne Görs, Vorsitzende des Kreisjugendhilfeausschusses, begrüßt die neuen Gremien ebenso: „Wir brauchen die Unterstützung der Eltern“, betont sie. Für die nächste Wahl hoffe auch sie auf eine Art Nominierungsveranstaltung, um Eltern die Entscheidung zu erleichtern.

Von Petra Hase