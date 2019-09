Kemitz

Bei einem Zusammenstoß zweier Pkw wurden am Sonntag um elf Uhr in Vorpommmern-Greifswald zwei Personen leicht verletzt. Ein 62-Jähriger aus Recklinghausen ( Nordrhein-Westfalen) nahm mit seinem Skoda auf der L26 zwischen Lubmin und Greifswald in Höhe Kemnitz einem Hyundai die Vorfahrt. Es kam zum Crash. Dabei erlitten Die 63-jährige Fahrerin des Hyundai aus Greifswald und ihr Beifahrer (64) leichte Verletzungen. Beide wurden zur Behandlung in die Greifswalder Uni-Klinik gebracht.

Beifahrerin unter Schock

Die Beifahrerin (65) des Unfallverursachers, der unverletzt blieb, erlitt einen Schock. Der Rettungsdienst versorgte sie an der Unfallstelle. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt die Sachschaden auf 17 000 Euro. Die L 26 blieb für vier Stunden gesperrt.

Von OZ