Vorpommern-Greifswald

Angesichts bundesweit steigender Corona-Fälle appelliert Landrat Michael Sack ( CDU) eindringlich an die Bevölkerung in Vorpommern-Greifswald, ihr Reiseverhalten zu überdenken. „Aufgrund der Leichtsinnigkeit, die in jüngster Vergangenheit Einzug gehalten hat, rate ich dringend zum Hierbleiben. Bei uns im Landkreis ist es mit am sichersten. Deshalb sollte auf Reisen verzichtet werden, um die Krankheit nicht hierher zu bringen“, sagt Sack.

Hintergrund des Appells sind die aktuell 53 mit dem Corona-Virus infizierten Personen im Landkreis. „Für uns ist das eine sehr hohe Zahl“, so Sack, die den Landkreis seit gut einer Woche vor große Herausforderungen stelle. Die Erkrankten seien Reiserückkehrer, „also unsere eigenen Leute, keine Urlauber“, verdeutlicht er.

Betroffen seien unter anderem neun Institutionen, darunter Schulen, wie die Käthe-Kollwitz-Grundschule in Greifswald, Kindertagesstättenwie die Kita „Kleine Entdecker“ und Pflegeeinrichtungen, aber auch viele Einzelfälle.

Seit Freitagnachmittag sei ein Team der Kreisverwaltung damit beschäftigt gewesen, die Abstriche zu organisieren und 558 Kontakte dieser Personen nachzuverfolgen. Um alles Notwendige in die Wege zu leiten, wurde aus der bisher tätigen Koordinierungsstelle in der Corona-Krisenzeit ein Stabsstelle gebildet. „Denn das ist kein Sprint mehr. Wir richten uns auf einen Dauerlauf ein“, betont Michael Sack den Ernst der Lage.

366 Anrufe und E-Mails beim Bürgertelefon an einem Tag

Stefanie Hahn, Leiterin der Corona-Stabsstelle beim Landkreis Vorpommern-Greifswald. Quelle: Petra Hase

Leiterin der Stabsstelle ist die Juristin Stefanie Hahn. Zu ihren Mitstreitern gehört ein Team, das sich mit ordnungsrechtlichen Maßnahmen befasst, darunter fallen vorwiegend Veranstaltungen. Seit Monatsbeginn seien 353 registrierte Veranstaltungen bearbeitet worden. „Ein zweites Team ist für die Nachverfolgung von Kontakten und das Bürgertelefon zuständig“, berichtet Hahn.

Kümmerten sich bislang 35 Kollegen um die Kontakt-Nachverfolgung, „haben wir jetzt auf 85 aufgestockt“, sagt sie. Am Bürgertelefon seien täglich fünf bis sechs Personen im Einsatz. Auch dieses Personal werde noch erweitert, denn das Informationsbedürfnis sei riesig. Trafen beim Bürgertelefon am vergangenen Montag noch 244 Anrufe, Verdachtsmeldungen und E-Mails ein, waren es am Donnerstag bereits 366. Am Wochenende sank die Zahl allerdings auf 86 (Sonnabend) und 72 (Sonntag). Unterstützung erhalte der Landkreis ab Dienstag von der Bundeswehr. Die zehn avisierten Soldaten sollen nach einer Schulung vorwiegend im Abstrichzentrum von Pasewalk zum Einsatz gelangen.

Das vergangene Wochenende habe gezeigt: „Wir sind gut aufgestellt. Wir bekommen die Nachverfolgung der Kontakte schnell hin“, versichert Stefanie Hahn. „137 Kollegen haben sich freiwillig für die anfallende Arbeit gemeldet. Die Bereitschaft ist sehr groß“, würdigt Vizelandrat Dietger Wille ( CDU) das Engagement. Letztlich seien insgesamt etwa 100 Mitarbeiter am Sonnabend und Sonntag zum Einsatz gelangt. Sie informierten unter anderem auch Familienangehörige eines Mädchens vom Handballclub Greifswald, das positiv auf Corona getestet wurde.

Nur ein Infektionsfall beim Handballverein

Rita Kremer, Geschäftsstellenleiterin des Vereins, zeigt sich angesichts dieses Falls ziemlich betrübt: „Es wurde vom Landkreis suggeriert, wir haben einen Corona-Ausbruch“, sagt sie und fügt hinzu: „Dabei ist nur ein Mädchen positiv getestet worden, das die Käthe-Kollwitz-Grundschule besucht.“ Dieser Infektionsfall, bei dem es sich um eine Mutter und ihre drei Kinder handelt, wurde wie berichtet am Mittwoch bekannt. Laut Kremer wurden daraufhin zwei Jugendmannschaften der F-Jugend und die entsprechenden Betreuer in Quarantäne geschickt. Das Training für alle anderen Gruppen finde ganz normal statt.

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald richtet sich auf weitere Corona-Fälle in der Region ein, stockt das Personal beim Bürgertelefon auf, denn der Informationsbedarf ist groß. Quelle: Petra Hase

„Wir haben die Kontaktlisten mit den Namen der Kinder am Sonnabendvormittag dem Gesundheitsamt übermittelt“, beschreibt Kremer. „Sicherheitshalber habe ich die Eltern aber sofort kontaktiert. Das war auch gut so, denn ein Kind war beispielsweise mit seinen Eltern auf dem Weg in den Tierpark, ein anderes zu einer Geburtstagsfeier.“ Das Gesundheitsamt habe sich erst am Nachmittag gemeldet. „Die Mitarbeiter sind dort sehr freundlich", beeilt sich Kremer zu sagen. „Aber sie haben eben alle Hände voll zu tun.“

Kontakte möglichst einschränken

Das bestätigt auch die Verwaltungsspitze im Landratsamt. Bleibe der Bedarf in den kommenden Wochen und Monaten annähernd gleich hoch oder steige weiter an, würden die Kollegen langfristig in ihren Arbeitsbereichen fehlen. „Wir werden also deutlich priorisieren müssen, um die Pandemie auch weiterhin gut zu meistern“, sagt Wille. Deshalb sei es so wichtig, dass die Bevölkerung ihre Kontakte möglichst einschränke, um ein Ausbreiten des Virus zu verhindern.

Gelinge dies nicht, habe das wie im Frühjahr Auswirkungen auf alle Lebensbereiche. „Müssen wir Schulen schließen, gibt es Folgewirkungen“, warnt Dietger Wille. Eltern müssten ihre Kinder zu Hause betreuen, können womöglich nicht arbeiten gehen. „Das gefährdet dann wiederum die Arbeitsfähigkeit von Schulen, Pflege- und anderen Einrichtungen“, fügt Michael Sack hinzu.

Noch ein Fall in der Kollwitzschule

Zu den von Infektionsfällen betroffenen Einrichtungen gab es am Montag mit einer Ausnahme keinen neuen Stand: In der Käthe-Kollwitz-Grundschule ist laut Schulleiterin Ute Prochnow ein weiteres Kind positiv auf das Virus getestet worden. Daraufhin seien zwei Lehrer, die Kontakt zum Kind hatten, vorsorglich in Quarantäne gegangen. Weitere Tests für Schüler und Lehrer laufen noch, teilte Stabsstellenleiterin Stefanie Hahn mit. Die Abstriche an der Grundschule in Leopoldshagen werden klassenweise am Dienstag in der Schule erfolgen. Schüler und Mitarbeiter bleiben bis 30. Oktober in Quarantäne.

Nachdem es auch im Umfeld der Pflegeeinrichtung in Behrenhoff, betrieben vom Pflegedienst Ora Cura, eine Infektion gegeben habe und alle Bewohner und Mitarbeiter getestet wurden, konnte die Kreisverwaltung mittlerweile Entwarnung geben. „Wir haben sofort abgestrichen. Alle Tests sind negativ ausgefallen“, versichert Stefanie Hahn.

Von Petra Hase