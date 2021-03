Vorpommern-Greifswald arbeitet weiter an Wirtschaftsförderung

Greifswald

Nachdem die Wirtschaftsförderung in Vorpommern-Greifswald eines der treibenden politischen Themen des vergangenen Jahres war, ist es in letzter Zeit ruhiger um die dringende Frage geworden, wie die wirtschaftliche Entwicklung in Vorpommern in den nächsten Jahren vorangetrieben werden soll.

Eine kleine Anfrage der Fraktion Freie Demokraten/Freier Horizont/Bürgerliste Greifswald wurde nun durch den Landrat mit einem klaren „wir arbeiten dran“ beantwortet. In der kleinen Anfrage wollte die Fraktion wissen, wie weit Anträge zu dem Thema aus dem August und Dezember vorangetrieben wurde. Landrat Michael Sacks (CDU) Antwort: „Die Erarbeitung des Konzepts zur Wirtschaftsförderung ist in stetiger und dynamischer Bearbeitung.“

Verwaltung will Konzept bis Ende August erarbeiten

Doch die Kreisverwaltung nannte auch konkrete Zahlen: So laufe die Zusammenarbeit mit den anderen drei Akteuren, dem Kreis Vorpommern-Rügen sowie den Städten Stralsund und Greifswald gut. Nach mehreren Treffen und einem „engen Austausch zur Struktur und Ausrichtung des Vereins“, soll „das finale Konzept zum Verein spätestens bis zum 31.08.2021 vorliegen.“

Für David Wulff, den Fraktionsvorsitzenden der Freie Demokraten, ist das sportlich. Er sei zwar etwas skeptisch, da die Antwort des Kreises sonst wenig konkret sei, übe sich jedoch in Nachsicht. „Durch die aktuelle Corona-Lage hat die Kreisverwaltung sicher viel zu tun. Das Thema Wirtschaftsförderung ist für uns jedoch dringlich,“ erklärte Wulff.

Kreistag: Landrat muss Konzept erarbeiten

Auf der Dezember-Sitzung hatte der Kreistag mit knapper Mehrheit vier Punkte zur Wirtschaftsförderung im Kreis beschlossen. Der Entscheidung war eine lange Debatte in der Öffentlichkeit und den Ausschüssen des Kreistages vorangegangen. Laut Beschluss muss Landrat Sack das erwähnte Konzept der Vereinslösung vorantreiben, die Aufgabenerfüllung der kommunalen Wirtschaftsförderung absichern und Konzepte für die Zukunft der beiden alten, bestehenden Wirtschaftsfördergesellschaften erarbeiten.

Der letzte Punkt, die Wirtschaftlichkeit der beiden bestehenden Fördergesellschaften, war auslösender Streitpunkt für die Debatte im Sommer 2020. Für die Region Vorpommern waren bisher die Wirtschaftsfördergesellschaft (WFG) mit Sitz in Greifswald, und die Förder- und Entwicklungsgesellschaft Vorpommern (FEG) mit Sitz in Pasewalk zuständig. Die Sparkasse Vorpommern hatte als Gesellschafter eine Studie in Auftrag gegeben, welche die Sinnhaftigkeit dieser Doppelstruktur hinterfragt. Als beste Option für alle Beteiligten hatte sich in der Studie die Vereinslösung herausgestellt.

Verwaltung will Wirtschaftsförderung übernehmen

Dieser Vorschlag würde bedeuten, dass das Anwerben neuer Unternehmen in der Hand des Landes wäre, die Bewerbung der Region Vorpommern Aufgabe des neuen Vereins und die Bestandspflege der ansässigen Unternehmen von den Verwaltungen der Kreise und Städte durchgeführt würde. Dazu hatte sich Sack bereits mehr Personal in der eigenen Verwaltung erbeten, was ihm der Kreistag verwehrte. Bis zum dritten Quartal des Jahres muss eine Lösung her, da alle Optionen Auswirkungen auf den Haushalt des Kreises haben. Der neue Haushalt für 2022 und 2023 soll Ende des Jahrs beschlossen werden.

Von Philipp Schulz