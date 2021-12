Greifswald

Im Landkreis werden die Coronaregeln der Warnstufe Rot plus angewendet, weil Vorpommern-Greifswald mehr als sieben Tage in Folge auf der Warnstufe Rot war. Darauf hatten sich der Landkreis und das Gesundheitsministerium geeinigt, weil eine weitergehende Überlastung des Gesundheitssystems droht. Welche Regeln ab Mittwoch, 15. Dezember, gelten und welche Bereiche offenbleiben.

Was bedeutet Rot plus für den Weihnachtsmarkt Greifswald?

Die Händler und Schausteller müssen ihre Buden und Karussells abbauen, sobald die neuen Regeln am Mittwoch in Kraft treten.

Welche Einrichtungen werden geschlossen?

Kinos, Museen und Theatern müssen zumachen. Davon betroffen sind auch Indoorspielplätze, Zirkusse, Tanzschulen und Freizeitparks. Spielotheken, soziokulturelle Zentren und Literaturhäuser müssen geschlossen werden. Chöre und Musikensembles dürfen nicht mehr in Innenräumen auftreten. In Tierparks, Zoos und botanischen Gärten müssen die Innenbereiche schließen.

Was müssen Sportler beachten?

Der Besuch von Fitnessstudios ist mit der 2G-plus-Regel erlaubt. Der Sport in Vereinen kann weiterhin stattfinden. Einschränkung: Teilnehmer brauchen einen negativen Test und müssen geimpft oder genesen sein. Maximal dürfen drinnen 15 und draußen 25 Leute zusammen trainieren. Erlaubt bleibt auch der Kinder- und Jugendsport. Schülerinnen und Schüler können als Nachweis über ihre Testung einen Schulausweis vorzeigen.

Von der 2G und der 2G-plus-Regel ausgenommen sind Kinder, die noch nicht sieben Jahre alt sind, Kinder zwischen sieben und elf Jahren, wenn sie einen Test vorlegen; und bis mindestens zum 31. Dezember auch Kinder zwischen 12 und 17 Jahren. Sie müssen einen tagesaktuellen Negativtest vorlegen. Schwangere müssen bis zum 31. Dezember nur einen Test vorweisen. Befreit sind auch Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können.

Kann man noch Freizeit- und Schwimmbäder besuchen?

Schwimm- und Spaßbäder müssen für Privatpersonen schließen. Ausnahmen gelten laut der Coronalandesverordnung für das Schulschwimmen, außerschulischen Schwimmunterricht sowie Vereinsschwimmen. Es gilt 2G plus mit den bekannten Ausnahmen für Kinder und Jugendliche. Das Greifswalder Freizeitbad hat angekündigt, vom 18. Dezember bis zum 2. Januar komplett zu schließen.

Was gilt für Restaurants?

Sie dürfen wie gehabt unter der 2G-plus-Regel öffnen. Geschlossene Gesellschaften in Gaststätten sind mit den neuen Regeln allerdings verboten.

Darf ich weiter zum Gottesdienst?

Ja, Treffen von Glaubensgemeinschaften drinnen und draußen sind weiter erlaubt. Für Veranstaltungen im Innenbereich gilt die 3G-Regel. Durch einen Sitzabstand von 1,50 Metern sollen die Mindestabstände gewahrt werden. Zudem gilt eine Maskenpflicht. Unter dem Deckmantel Gottesdienst bleibt auch die Aufführung von Krippenspielen im Kitabereich erlaubt.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was müssen Touristen beachten?

Die sogenannte touristische Infrastruktur ist ebenfalls von den Änderungen betroffen. Ausflugsfahrten mit dem Schiff oder Reisebusausflüge können nicht stattfinden. Die Regelungen in der Beherbergung bleiben zunächst so wie sie sind. Touristen müssen geimpft oder genesen sein und bei der Anreise einen Negativtest vorweisen. Hotelgäste müssen sich alle drei Tage testen lassen, bei der Übernachtung in Ferienwohnungen reicht der Negativtest bei der Anreise.

Wie lange gelten die aktuellen Regeln?

Für eine Lockerung muss für fünf aufeinanderfolgende Tage die niedrigere Warnstufe „Orange“ gelten. Am übernächsten Tag könnten dann Lockerungen in Kraft treten. Wenn Vorpommern-Greifswald am 15. Dezember den ersten Tag „Orange“ wäre, könnte das rechnerisch am 21. Dezember der Fall sein.

Von Christopher Gottschalk