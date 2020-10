Greifswald

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald hat eine Allgemeinverfügung erlassen, die es Berufspendlern und Schülern aus dem Nachbarland Polen ermöglicht, einzureisen und die berufliche Tätigkeit auszuüben beziehungsweise die Schule zu besuchen. Damit prescht der Landkreis vorneweg – denn eine Verordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern zu diesem Thema wird erst im Laufe des Freitags erwartet.

Die Verfügung tritt am Sonnabend, dem 24.Oktober, in Kraft, so dass einer Einreise polnischer Fachkräfte und Schüler trotz der Erklärung Polens zum Risikogebiet nichts im Wege steht und sie von der ansonsten geltenden Quarantänepflicht befreit sind. Sie gilt vorerst bis zum 30. November und ausdrücklich nur für Personen, die keinerlei Symptome zeigen, die auf eine Covid-19-Erkrankung hinweisen würden. Sie kann jederzeit widerrufen werden.

Wenn Symptome dann täglicher Corona-Test

Die Personen, auf welche diese Ausnahmeregelung zutrifft, unterliegen regelmäßigen Gesundheitskontrollen: So müssen alle Berufspendler und Schüler sich – unabhängig vom Vorliegen von typischen Symptomen der Erkrankung Covid-19 – einmal pro Kalenderwoche auf das Coronavirus testen lassen.

Sofern typische Symptome (zum Beispiel Hals-, Kopf-, Gliederschmerzen, Fieber, Husten und/oder Geschmacksveränderung) der Erkrankung auftreten, hat täglich eine molekularbiologischen Testung zu erfolgen. Die genannten Symptome können auch bei anderen Erkrankungen der Atemwege auftreten, weshalb eine Erhöhung der Testintervalle notwendig ist, um eine eventuell auftretenden Infektion mit dem Coronavirus sofort zu erkennen, heißt es dazu vom Landkreis.

Dem Sprecher zufolge wollte der Landkreis damit unter anderem Krankenhäusern und Schulen wie dem deutsch-polnischen Gymnasium die Sicherheit geben, dass sie weiterhin mit ihren Mitarbeitern beziehungsweise Schülern rechnen können. Das Land bereite ebenfalls eine Verfügung vor, sagte er.

