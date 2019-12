Vorpommern-Greifswald investiert weitere Millionen in Verwaltungsgebäude

Vorpommern-Greifswald

Mehr als acht Jahre nach der Kreisgebietsreform hat Vorpommern-Greifswald noch immer keine optimale Verwaltungsstruktur. Während sich der Landratssitz in der Kreisstadt Greifswald nach millionenschwerer Bautätigkeit mittlerweile sehen lassen kann, gibt es am Standort Anklam noch erheblichen Investitionsbedarf. „Ich rechne mit 15 bis 20 Millionen Euro für Sanierung und Neubau“, sagt Finanzdezernent Dietger Wille ( CDU) auf OZ-Anfrage. Auch Pasewalk als dritter Standort erfüllt noch nicht die Vorstellungen der Verwaltungsspitze: Die Kürassierkaserne ist nur zu etwa zwei Dritteln ausgelastet. Eine Vermietung von Räumen soll Geld in die Kasse spülen, gestaltet sich aber als schwierig.

Die Sanierung des Gebäudes an der Demminer Straße in Anklam wird mehrere Millionen Euro kosten. Quelle: Petra Hase

Grundlage aller Entscheidungen bildet das vom Kreistag 2012 beschlossene und in der Folgezeit mehrfach angepasste Standortkonzept. Schon lange zuvor hatte sich das Gremium darüber verständigt, aufgrund der großen Ausdehnung des Landkreises – von Nord nach Süd sind es rund 160 Kilometer – alle drei vor der Kreisreform bestehenden Verwaltungssitze zu erhalten. Damit war auch von Anfang an klar, dass Anklam größte Baustelle wird. „Wir haben zurzeit noch elf Gebäude an sieben unterschiedlichen Orten in der Stadt, von denen einige kreiseigen, andere angemietet sind“, sagt Dietger Wille. Ziel sei es, zwischen den bestehenden und nur rund 500 Meter voneinander entfernten Standorten Demminer Straße 71-74 und Leipziger Allee 26 einen modernen Verwaltungscampus zu schaffen. Eine Vision, deren Realisierung mit Sicherheit noch etliche Jahre in Anspruch nimmt. Ein erster Schritt ist bereits getan: Ende Juni wurde nach dreimonatiger Bauzeit für für 300000 Euro der neu gestaltete Parkplatz an der Demminer Straße fertiggestellt. Vorab mussten alte Baracken und ein Bunker auf dem Areal weichen.

Campuslösung für Anklam

Ein zweiter Schritt wird im kommenden Jahr der Abriss des Plattenbaus an der Demminer Straße sein. Der Kreistag hat dafür während seiner Sitzung Ende November grünes Licht gegeben. Ursprünglich sah das Standortkonzept vor, dieses zu DDR-Zeiten errichtete Gebäude zu sanieren. „Aber das wäre ein Fass ohne Boden gewesen“, sagt Vizelandrat Wille. Anfängliche Kostenschätzungen gingen von rund einer Million Euro aus. „Am Ende waren wir jetzt schon bei über drei Millionen Euro“, verdeutlicht der Finanzdezernent. Er sei daher froh, dass die Entscheidung für Abbruch und Neubau fiel. Ob es sich dabei um ein großes oder eher mehrere kleine Gebäude handeln werde, sei noch unklar. Die Planungen liefen, Mittel seien im Doppelhaushalt 2020/21 eingestellt. Doch bevor Nägel mit Köpfen gemacht werden, gebe es noch etliche Hausaufgaben zu erledigen. Damit das Konzept einer Campuslösung zwischen den beiden Straßenzügen greifen könne, müssten vom Kreis noch Grundstücke erworben werden. „Wir sind dazu im Gespräch“, sagt Wille knapp. Zudem wolle der Landkreis Fördermittel einwerben.

Verkauf von unwirtschaftlichen Gebäuden

Neben dem Neubau stehe die Sanierung des Hauses Demminer Straße 71-74 auf dem Plan. Eine Kostenschätzung vom April 2016 ging noch von 1,6 Millionen Euro aus. Angesichts der Baupreissteigerung dürfte die Summe bei weitem nicht ausreichen. Wie viel die ebenfalls noch anstehende Sanierung der Leipziger Allee 26 kosten wird, bleibt abzuwarten.

Gehe das Konzept des Verwaltungscampus auf, könne der Kreis in einem weiteren Schritt andere, als unwirtschaftlich geltende Standorte in Anklam aufgeben: Die Ellenbogenstraße 2 und die Bluthsluster Straße 5b sollen in der Perspektive verkauft, die Mietverträge für die Mühlenstraße und Friedländer Landstraße beendet werden. „Die Jahnstraße 1-4 werden wir wahrscheinlich auch noch in zehn Jahren haben“, sagt Wille. Dort ist unter anderem das Migrationszentrum untergebracht.

Kürassierkaserne nicht ausgelastet

Die Kürassierkaserne in Pasewalk. Quelle: Kreisverwaltung

Eine demgegenüber vergleichsweise kleine Baustelle ist Pasewalk mit dem gut erhaltenen Gebäudekomplex An der Kürassierkaserne 9. Dort hat der Landkreis die zuvor geleasten Häuser 1 und 3 im vorigen Jahr für knapp sieben Millionen Euro gekauft, um langfristig Geld zu sparen. Das Haus II befand sich bereits im Besitz des Landkreises. Das Problem allerdings: Die Kapazitäten sind nur zu etwa zwei Drittel ausgelastet, so Wille. Zwar würden kaum Büroflächen leer stehen, doch die derzeit etwa 220 Mitarbeiter hätten räumlich gesehen sehr komfortable Bedingungen. Versuche, einen Mieter zu gewinnen, seien bislang erfolglos geblieben. „Aber ich bin zuversichtlich, dass sich mittelfristig eine Lösung bietet“, sagt der Finanzdezernent. Er liebäugele mit Unternehmen, denen die Mieten im Berliner und Stettiner Raum zu teuer sind. Der Kauf der beiden Gebäude, so Wille, sei auch aus heutiger Sicht absolut richtig gewesen: „Der Leasingvertrag hätte sich weiter verlängert. Es gab keine Ausstiegsoption.“

Platz in Greifswald schon wieder ausgereizt

Der Landratssitz in Greifswald gilt eigentlich als abgeschlossen. Rund 250 Mitarbeiter sind jetzt nach Beendigung der Um- und Ausbaumaßnahmen in der Feldstraße 85a tätig. Allerdings tut sich hier das Problem auf, dass weitere Arbeitsplätze vonnöten wären. Hintergrund sind neue Aufgaben, die der Landkreis erhielt – wie etwa die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes, die auch die Einstellung neuer Mitarbeiter erfordere. Sinnvoll wäre es, so Wille, sie dort anzusiedeln, wo auch die Masse der Bevölkerung lebe, nämlich im Norden des Kreises. Eine Lösung indes gebe es noch nicht.

Der Landratssitz in der Greifswalder Feldstraße 85a ist fertiggestellt. Quelle: Petra Hase

Die Kapazitäten in Greifswald seien ausgereizt. Eine Option wäre der Kauf des BiG-Kommunikationszentrums im hinteren Bereich des Areals. Das Tochterunternehmen der Stadtwerke gibt auf (die OZ berichtete). Ob Landkreis und Stadtwerke hier zu einem Vertrag kommen, bleibt abzuwarten. Unklar ist auch noch, wie viel die Baumaßnahmen in der Feldstraße kosteten. Die ursprüngliche Planung ging einmal von rund fünf Millionen Euro aus. Im Sommer 2019 hieß es: rund neun Millionen Euro. „Die exakte Zahl werden wir wohl Mitte nächsten Jahres wissen. Es gibt bislang keine Schlussrechnung, wir befinden uns noch im Streit mit Unternehmen“, sagt Vizelandrat Wille.

Ende des einst größten Greifswalder Bildungsunternehmens

Greifswalder Landratsamt an einem Ort vereint

Von Petra Hase