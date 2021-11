Greifswald

Die zuletzt deutlich steigende Zahl der Corona-Infektionen im Kreis Vorpommern-Greifswald sorgt für Probleme bei der Kontaktnachverfolgung. Das hat der Kreis am Mittwochnachmittag schriftlich mitgeteilt.

Wie es heißt, steige die Anzahl der Menschen, die sich nachweislich mit Covid-19 angesteckt haben, derzeit so stark an, dass im Landkreis Vorpommern-Greifswald längst nicht alle Betroffenen von der Kontaktnachverfolgung sofort angerufen und abgefragt werden können. In der direkten Folge daraus kommt es nun zu Verzögerungen bei der Meldung der Corona-Zahlen an das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) und damit zu Abweichungen bei den ermittelten und veröffentlichten Werten. „Angesichts des hochdynamischen Fallgeschehens ist dieses Phänomen zwar ärgerlich, aber manchmal kaum vermeidbar“, so die Stellungnahme des Kreises.

Corona-Ampel weiter auf Gelb

Aus den gemeldeten Fällen ergibt sich die Inzidenz für den Kreis. Diese hat als einer von drei Faktoren einen Einfluss auf die Einstufung des Kreises in der Corona-Ampel. Diese wiederum legt die Maßnahmen fest, welche im Kampf gegen das Virus gelten. Dazu gehören ab der Stufe Orange die 2G-Pflicht in vielen Lebensbereichen. Kinos, Theater, kulturelle Ausstellungen, Museen, Gaststätten, Kneipen, Diskotheken, Schwimmbäder, Fitnessstudios und Bibliotheken dürfen dann nur noch von Geimpften und Genesenen betreten werden.

Ausschlaggebend ist jedoch auch die Hospitalisierungsrate, also die Inzidenz der Corona-Patienten in den Krankenhäusern. Diese ist im Kreis stabil im grünen Bereich. Solange diese im grünen Bereich bleibt, kann die Corona-Ampel nur auf Gelb stehen. Auf Nachfrage der Ostsee-Zeitung bestätigte Kreissprecher Achim Froitzheim, dass die Meldung der Hospitalisierungsrate nicht durch den Kreis vorgenommen werde, sondern direkt von den Krankenhäusern an das Lagus übermittelt wird. „Wir bekommen den Wert auch nur als unbeteiligte Dritte nachgeliefert“, erklärte Froitzheim die Arbeitsteilung.

Kreis setzt auf Mithilfe der Betroffenen

Der Kreissprecher erklärte jedoch, dass sich die Verzögerungen nicht auf die Sicherheit betroffener Menschen auswirken würden. Entsprechend der aktuellen Regelung setze man nämlich in Sachen Quarantäne und Information enger Kontaktpersonen auf Verantwortungsbewusstsein und Kooperationsbereitschaft der Bürger.

Eine Empfehlung des Robert-Koch-Institutes aus dem September sieht vor, dass die Gesundheitsämter auf stark gefährdete Menschengruppen und das Ausbruchsgeschehen in Gemeinschaftseinrichtungen konzentrieren sollen. Auch Vorpommern-Greifswald halte sich daran. Enge Kontaktpersonen werden entsprechend nur noch in Ausnahmefällen durch das Gesundheitsamt kontaktiert. Stattdessen setze man auf die Eigenverantwortung der Bürger, heißt es in der Erklärung. Kontaktpersonen sollen also durch die positiv getesteten Personen informiert werden.

Hohe Inzidenzen im gesamten Kreis

Im gesamten Kreis ist die 7-Tages-Inzidenz nur noch in Greifswald (89) und im Amt am Peenestrom, mit der Stadt Wolgast (78) unter 100. Die höchsten Werte werden aktuell aus dem südlichen Usedom (339), Heringsdorf (447), Pasewalk (587) und Ueckermünde (592) gemeldet. Diese Werte hat der Kreis zuletzt eigenständig veröffentlicht. Sie beziehen sich auf Werte vom Montag (15. November). Danach sei die Inzidenz im gesamten Kreis bei 238 Infizierten auf 100.000 Einwohner. Das Lagus gab die Inzidenz am selben Tag jedoch mit 191,7 an.

Meldeverzögerungen bereits im Mai

Noch Mitte Mai dieses Jahres arbeiteten Dutzende Mitarbeiter in verschiedenen Schichten von 8 Uhr morgens bis 22 Uhr abends an allen Tagen der Wochen in der Kontaktnachverfolgung des Landkreises. Auch die Bundeswehr half mit. Anfang des Jahres stand der Kreis in der Kritik. Grund war ein Meldeverzug, der die für Corona-Maßnahmen maßgebliche tagesaktuelle Sieben-Tage-Inzidenz über Wochen deutlich nach unten drückte.

Anstatt Fälle zunächst nur mit wenigen Kerninformationen an das Land zu melden, hatte der Kreis gewartet, bis alle 70 Einzelinformationen eines Fragebogens vorlagen. Es dauerte teils mehrere Tage, bis Kontakte von Corona-Infizierten angerufen wurden. Eine Untersuchung der zuständigen Landesbehörde hatte Arbeitsabläufe im Landkreis als Ursache ausgemacht. Die Abläufe wurden später umgestellt.

Von Philipp Schulz