Vorpommern-Greifswald lockert Verbot für Jugendsport

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald will eine Allgemeinverfügung erlassen, nach der Vereinssport für Kinder und Jugendliche wieder in der Halle möglich ist. Doch bevor sich Jungs und Mädchen über ein Ende des Freiluft-Trainings freuen, sei gesagt: Die Erlaubnis wird nur für Amtsbereiche gelten, in denen der Inzidenzwert unter hundert liegt.

Das sind – Stand Donnerstagabend – zum Beispiel die Ämter Usedom Nord, Lubmin, Greifswald, Landhagen, Anklam oder Loitz. Über einem Inzidenzwert von 100 liegen derzeit hingegen die Ämter Züssow, Strasburg, Am Peenestrom, Usedom-Süd und Heringsdorf. Der Landkreis will zum Wochenende die Verordnung veröffentlichen, in der genau präzisiert wird, in welchem Amtsbereich in der Halle gesportelt werden darf, die Inzidenzwerte gelten nicht automatisch als Freifahrtschein. „Das letzte Wort hat immer das Gesundheitsamt“, so Kreissprecher Achim Froitzheim.

Inzidenz nach Amtsbereichen Quelle: LK VG

Anpassung mit einem Puffer von 14 Tagen

„Eine Anpassung wird alle 14 Tage vorgenommen“, so Landrat Michael Sack ( CDU). „Das bedeutet, wenn eine Region unter den Schwellenwert von hundert fällt, haben wir trotzdem noch einige Tage Puffer, um die Entwicklung zu beobachten.“ Auch das Gesundheitsamt wird in die Bewertung der Situation eingebunden.

„Wir müssen natürlich auch die Verflechtung der Einzugsräume im Blick haben“, so Sack weiter. „Aus Gützkow oder Züssow fahren nun mal viele zum Sport nach Greifswald.“ Überspringt ein Amtsbereich die 100er-Marke, gilt das Hallensportverbot für Vereine sofort.

Sportler und Eltern frieren beim Training draußen

Was das ständige Training draußen für die Vereine der Region bedeutet, kann man am Greifswalder Volksstadion erleben. Nachmittags um 17 Uhr zeigt das Thermometer 1 Grad Celsius an, es ist dunkel. Eine Gruppe junger Fußballer passt sich die Bälle zu, dick eingemummelt in Mützen und Thermohosen, eine Leichtathletiktruppe ist mit Dehnungsübungen beschäftigt.

Auf der Bank sitzen Eltern, die noch mehr frieren als ihre Kinder. Franziska Junge wartet darauf, dass ihr Jüngster mit dem Training fertig ist. „Man erträgt es“, sagt sie. „Es ist ja immer noch besser, als wenn die Kinder den ganzen Tag vor dem Fernseher sitzen. Aber es ist wirklich grenzwertig. Das Training in der Halle fehlt den Kindern sehr.“

Wegen der kalten Temperaturen trainieren die U12 Jugendlichen nur eine Stunde statt eineinhalb, das Angebot ist deutlich eingeschränkt. „Im Januar wird das sowieso nicht mehr so gehen, es ist ja jetzt schon glatt“, meint die Mutter von drei sportbegeisterten Kindern. „Was aber am meisten leidet, ist die Motivation. Es gibt keine richtigen Trainingsziele, das wäre in der Halle anders gewesen.“ Ihre älteste Tochter ist bereits im Bereich des Leistungssports und verzweifele gerade an den mangelnden Trainingsmöglichkeiten. „Nicht mal Krafttraining im Fitnessstudio kann sie machen. Die sind ja auch zu.“

HSG Schwimmen sitzt auf dem Trockenen

Noch schlimmer hat es die Abteilung Schwimmen der Hochschulgemeinschaft Sport erwischt. Sie sitzen buchstäblich auf dem Trockenen. „Wir können nicht viel machen“, bedauert Trainer Christian Kaschade. „Wir bieten ein Lauftraining an, aber das hat natürlich nichts mit dem Schwimmen zu tun.“ Rund 100 Kinder aus der ganzen Region nehmen sonst am Schwimmtraining teil, derzeit dürfen sie weder in der Schwimmhalle trainieren noch in einer Sporthalle.

„Wenn wir uns wieder mit Sportlern aus anderen Landkreisen messen dürfen, werden wir einen enormen Rückstand haben“, wirft Co-Trainer Paul Schindler ein. „Wenn man krankheitsbedingt zwei Wochen nicht trainiert, braucht man rund drei bis vier Wochen, um halbwegs wieder auf den Leistungsstand zu kommen.“

Dabei redet Schindler nicht von einem Training einmal in der Woche und Plantschen im Freizeitbad. „Wir bieten leistungsorientiertes Schwimmen an, das ist mehr als Hobby“, sagt Christian Kaschade. „Die Großen trainieren fünf bis sechs Mal in der Woche. Der Wettbewerb spielt eine große Rolle. “ Man versuche zwar, mit Trainingsplänen für zu Hause, Videotrainings und auch motivierenden WhatsApp-Sprüchen die Stimmung hochzuhalten, aber wie lange das die Motivation noch oben hält, bleibt unklar.

Befürchtung: Austrittswelle bei den Vereinen

Bei der HSG befürchtet man, dass die Bereitschaft der Jugendlichen zum Leistungssport deutlich nachlässt. „Ich erinnere mich an eine Zeit, in der die Schwimmhalle wegen Umbauten im Herbst zwei Monate geschlossen war“, so Christian Kaschade. „Davor hatten wir über hundert Mitglieder, danach nur noch einen Bruchteil.“ Eine Austrittswelle habe es bisher zwar nicht gegeben. „Aber ich weiß, dass es viele Leute gibt, die darüber nachdenken.“

Neuregelung ab Freitag in Kraft

Landrat Michael Sack verteidigt allerdings auch die bisherige Strategie. „Unser oberstes Ziel ist es, zu gewährleisten, dass die Kinder weiterhin zur Schule gehen können und nicht durch Infektionen und damit verbundene Quarantänefälle zu Hause bleiben müssen“, sagt er. „Im Sportunterricht ist das klar durch die Kohorten geregelt – am Nachmittag allerdings treffen sich ganz unterschiedliche Kinder zum gemeinsamen Training.“ Man müsse wertschätzen, dass das Konzept „funktioniert“ habe, es habe keine neuen Infektionen in Vereinen gegeben. Dennoch habe man sich jetzt für eine Lockerung entschieden. Die Neuregelung tritt ab Freitag in Kraft.

