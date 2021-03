Vorpommern-Greifswald modernisiert Rettungswagen-Flotte

Greifswald

Aufgereiht stehen sie auf dem Hof des Landratsamts in Greifswald. Fünf neue Rettungswagen für Vorpommern-Greifswald. Sie treten bald ihren Dienst in Jarmen, Anklam, Ferdinandshof, Penkun und Koserow an. Die neuen Koffer-Rettungswagen sind erst der Anfang einer großen Erneuerungsaktion beim Eigenbetrieb Rettungsdienst des Kreises. Landrat Michael Sack (CDU) übergab die Rettungswagen an die Ortsverbände des DRK, die künftig mit den Fahrzeugen ausrücken werden.

Sack erklärte, die neuen Fahrzeuge seien ausgestattet wie „fahrende Intensivstationen“. Jeder einzelne von ihnen koste 200 000 Euro. Die Investition tragen die Sozialversicherungsträger. Damit wird der Haushalt des Kreises nicht belastet. Produziert wurden die Rettungswagen in direkter Nachbarschaft. Die Firma Fahrtec Systeme GmbH aus Neubrandenburg hatte sich bei der europaweiten Ausschreibung durchgesetzt.

„Wir haben es in den vergangenen Jahren geschafft, die Fahrzeuge des Rettungsdienstes auf den allerneuesten Stand der Technik zu bringen. Diesen Stand werden wir zukünftig auch halten“, erklärte Sack.

Mitarbeiter bestimmen über Ausstattung

Das Besondere an den RTW ist die Ausstattung. Über den Aufbau der Koffer haben auch die Mitarbeiter des DRK entscheiden können. Die Kollegen, die hinten in den Autos sitzen und arbeiten, wüssten auch, was sie brauchten, erklärt Sven Hennings die Logik. Er leitet mit dem DRK-Verband Ostvorpommern die größte Flotte im Kreis und bekommt zwei neue Fahrzeuge für seine Standorte in Anklam und auf Usedom. Als Beispiel nennt er ein Fenster, das mehrere Zentimeter versetzt wurde, oder eine Klappe, die das Verstauen einer Matratze erleichtert. „Hätte uns der Mitarbeiter nicht drauf gestoßen, gäbe es diese Klappe heute nicht.“

Für Hennings sind die Fahrzeuge noch aus einem anderen Grund eine besondere Erneuerung: Nun sind in seiner Zuständigkeit ausschließlich große Kofferwagen im 24-Stunden-Regeleinsatz. Ein bedeutsamer Schritt. Denn Vereinheitlichung bei der Arbeit, so Hennings, beuge Fehlern vor. Er nennt ein Beispiel: „Wenn in einer Rettungswache vier verschiedene Einsatzwagen arbeiten, besteht die Gefahr, dass ein Mitarbeiter in der Stresssituation anfangen muss, über bestimmte Arbeitsschritte nachzudenken, die sich womöglich in den Wagen unterscheiden. Das müssen wir unbedingt verhindern.“

Einheitlichkeit rettet Leben

Die einheitlichen Rettungswagen sind dabei nur ein Teil des Ganzen. Auch die Rettungsrucksäcke und die Tragesysteme werden vereinheitlicht. In den neuen RTW befindet sich bereits die neueste Generation von elektrohydraulischen Patiententragesystemen. „Die Patienten werden schonender transportiert und Mitarbeiter deutlich entlastet“, so Hennings.

Bald sollen weitere identische Fahrzeuge folgen. Insgesamt hat der Kreis einen Lieferauftrag für 15 Rettungsdienstwagen ausgelöst. Die Lieferung kann sich jedoch verzögern. „Normalerweise geht man von Lieferzeiten von einem halben Jahr bis zu einem Jahr aus. Durch Corona ist alles etwas langsamer geworden“, erklärt Dr. Timm Laslo, Leiter des Eigenbetriebs Rettungsdienst. Der Grund für die Verzögerung ist dabei nicht, dass viele Träger plötzlich angefangen hätten, Rettungswagen zu kaufen. Das erhöhte Interesse beschränkt sich auf den Unterbau. Die RTW haben ein Mercedes-Sprinter-Gestell. Das gleiche Modell ist auch bei Campern äußerst beliebt. Dieses hatte im vergangenen Jahr – coronabedingt – Konjunktur.

Von Philipp Schulz