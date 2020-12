Vorpommern-Greifswald schränkt Sport massiv ein - mit Ausnahmen

Greifswald

Wegen weiter steigender Infektionszahlen im Kreis Vorpommern-Greifswald zieht Landrat Michael Sack ( CDU) auch beim Sport die Notbremse. Mindestens bis 10. Dezember gibt es in diesem Bereich neue weitreichende Verbote.

Sport in Hallen untersagt

So wird ab sofort der komplette Individualsport in der Halle untersagt. Bis Freitag waren Disziplinen, bei denen Abstand und Hygiene gewahrt werden konnten, für alle Altersgruppen noch erlaubt gewesen – zum Beispiel Tennis, Tischtennis oder individuelle Trainingsformen zu zweit oder mit Mitgliedern des eigenen Hausstandes. Kinder und Jugendliche durften bis zuletzt noch gemeinsam in der Halle trainieren und auch Wettkämpfe bestreiten. Das alles ist nun nicht mehr gestattet.

Erhöhtes Infektionsrisiko

„Wir liegen bei einer 7-Tagesinzidenzwert pro 100.000 Einwohnern von 83,6 - mit steigender Tendenz - und damit weit über dem für die Einstufung zum Risikogebiet liegenden Wert von 50“, begründet Sack. Beim Sport in Innenräumen bestehe ein erhöhtes Infektionsrisiko: „Mehr Luft wird ein- und aus- geatmet. Die Atemluft wird tiefer eingeatmet und mit mehr Druck ausgeatmet als ohne sportliche Betätigung. Die weitgehende Einschränkung des Sportbetriebs bewirkt zudem eine Kontaktreduzierung“, so der Landrat.

Verbote nur für „rote“ Ämter

Allerdings gelten die neuen Verbote nur für die Ämter im Landkreis, die über einem Inzidenzwert von 50 liegen. Das betrifft: die Stadt Greifswald (Inzidenz 74,3), Heringsdorf (176,6), Stadt Pasewalk (79,6), Stadt Strasburg (129,4), Amt Am Peenestrom (130,2), Amt Am Stettiner Haff (57,9), Amt Jarmen-Tutow (59,8), Amt Löcknitz-Penkun (96,6), Amt Uecker-Randow-Tal (71,2), Amt Usedom-Süd (234,4) und Amt Züssow (174,6).

Hier dürfen Kinder noch Sport treiben

In folgenden Ämtern ist Trainings-,Spiel- und Wettkampfbetrieb für Kinder und Jugendliche sowie Individualsport in der Halle auch für Erwachsene allerdings weiterhin erlaubt: Stadt Anklam (48,7), Stadt Ueckermünde (23,7), Amt Anklam-Land (0,0), Amt Landhagen (38,1), Amt Lubmin (29,0), Amt Peenetal/ Loitz (33,6), Amt Usedom-Nord (21,4).

Weiterhin überall gestattet bleiben Individualsport im Freien sowie im eigenen Haus/der eigenen Wohnung. Auch der Trainingsbetrieb für Kinder- und jugendliche im Freien sowie der Schulsport sind weiter möglich.

