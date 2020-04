Vorpommern-Greifswald startet Projekt „Hauptamt stärkt Ehrenamt“

Greifswald

In Vorpommern-Greifswald startet das Projekt „ Hauptamt stärkt Ehrenamt“. Ziel ist es, auf kommunaler Ebene effiziente Strukturen zur Förderung des gemeinnützigen Engagements zu schaffen. Federführend bei der Projektumsetzung sind Andrea Heinig und Aleksandra Brandt, seit Anfang April neue Ehrenamtskoordinatorinnen des Kreises.

Das Projekt „ Hauptamt stärkt Ehrenamt“ wurde vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gemeinsam mit dem Deutschen Landkreistag im Rahmen des Aktionsbündnisses „Leben auf dem Land“ initiiert.

18 Landkreise nehmen am Projekt teil

Vorpommern-Greifswald ist einer von 18 Landkreises aus ganz Deutschland, die an dem vom Ministerium finanzierten Verbundprojekt teilnehmen. Bis Dezember 2022 erproben die Teilnehmer, wie auf Landkreisebene nachhaltige Strukturen zur Stärkung des Ehrenamts aufgebaut und verbessert werden können. Dabei bearbeitet jeder der 18 Verbundpartner einen anderen inhaltlichen Schwerpunkt. „Wir stellen die Zusammenarbeit mit der Universität Greifswald und mit Ehrenämtlern aus Polen ins Zentrum. Zukünftig bieten wir Studentinnen und Studenten eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema des Ehrenamtes an und hoffen auf einen verstärkten Austausch“, sagt Aleksandra Brandt.

Ansprechpartner für Vereine und Initiativen

Mit Andrea Heinig kümmert sie sich auch darum, ehrenamtlich Engagierte zu fördern und ihnen die Arbeit zu erleichtern. „Zukünftig informieren, beraten und qualifizieren wir gemeinsam mit der Ehrenamtsstiftung alle, die sich in unserem Landkreis ehrenamtlich einbringen möchten. Unser Motto ist ’Gemeinsam geht’s einfach einfacher’, sagt Andrea Heinig.

An das Duo der Ehrenamtskoordinatorinnen können sich Vereine und Initiativen aus dem Landkreis wenden, die Unterstützung bei der Überwindung bürokratischer Hürden benötigen. Die Koordinatorinnen helfen auch bei der Beantragung von Fördermitteln, bei der Abrechnung und der Nachweisführung. Außerdem beraten sie Vereine in Sachen Öffentlichkeitsarbeit und unterbreiten mit der Ehrenamtsstiftung gemeinsame Schulungsangebote.

Das Büro der Ehrenamtskoordinatorinnen befindet sich im Haus 1 der Kreisverwaltung in der Feldstraße 85a in Greifswald, zweite Etage, Raum 223. Beide sind telefonisch unter der Rufnummer 03834/8760-1809 zu erreichen oder per E-Mail an aleksandra.brandt@kreis-vg.de beziehungsweise andrea.heinig@kreis-vg.de.

Von Udo Burwitz