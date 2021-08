Vorpommern-Greifswald stellt Weichen für neue Wirtschaftsförderung

Greifswald

Weit über ein Jahr ist es her, dass die Mitglieder von den vier Wirtschaftsausschüssen der Kreise Vorpommern-Greifswald, Vorpommern-Rügen, Stralsund sowie Greifswald in die Greifswalder Stadthalle eingeladen wurden. Ihnen wurde ein Konzept präsentiert, wie die Wirtschaftsförderung in Vorpommern in den kommenden Jahren aussehen kann.

Seitdem wurde in den Ausschüssen und Gremien der vier Kreise und Städte über dieses Konzept diskutiert. Nun könnte der Kreistag Vorpommern-Greifswald nach langem Ringen und Streiten noch im August zu einer Lösung kommen. Gleich drei Anträge und ein Konzept hat die Kreisverwaltung dafür vorgelegt.

Wieso musste die Wirtschaftsförderung neu strukturiert werden?

Unter anderem durch die Kreisgebietsreform gibt es in Vorpommern, besonders im Kreis Vorpommern-Greifswald, zwei unabhängig arbeitende Wirtschaftsförderer. Die Wirtschaftsfördergesellschaft (WFG) und die Förder- und Entwicklungsgesellschaft Vorpommern (FEG). Mit der Studie und dem Konzept sollte die Sinnhaftigkeit und Wirtschaftlichkeit dieser Doppelstruktur geprüft werden. Auftraggeber waren die Gesellschafter der WFG, beide Vorpommern-Kreise, die Städte Stralsund und Greifswald sowie die Sparkasse Vorpommern.

Die Fragen, die durch die Studie beantwortet werden sollten, waren vor allem, wie neue Unternehmen in Vorpommern angesiedelt werden können, wie die bestehenden Unternehmen am Besten betreut werden können und wie Vorpommern als Wirtschaftsstandort nach außen präsentiert werden kann. Am Ende stand – zumindest für die Gesellschafter – die Vereinslösung als beste Option für die Zukunft.

Was bedeutet die „Vereinslösung“?

Die Vereinslösung sieht vor, einen Verein zu gründen, der künftig für die Außendarstellung der Region verantwortlich ist. Der Verein mit planmäßig 2,5 festen Arbeitsstellen wäre dann für deutschlandweite Standortvermarktung, Vertretung auf Messen, Entwicklung von Strategien für die Region oder etwa die Vernetzung von Akteuren verantwortlich. In der Vorstellung der Kreisverwaltung würde der Verein von den ehemaligen Gesellschaftern der WFG gegründet werden.

In diesem Zusammenhang könnte auch die Grundfinanzierung dieses Vereins gesichert werden. Beide Kreise hätten laut der Vorlage jährlich 75 000 Euro zu bezahlen, die Hansestadt Greifswald 10 000 Euro, die Sparkasse Vorpommern 20 000 Euro und weitere Gründungsmitglieder, wie etwa die Industrie- und Handelskammer und weitere Unternehmen, rund 30 000 Euro. So könnten auch die kalkulierten Gesamtkosten für den Verein gestemmt werden, die laut Plan bei etwa 200 000 Euro im Jahr liegen.

Die Bestandspflege der Unternehmen, die bereits in Vorpommern angesiedelt sind, würden die Kreise einzeln übernehmen. Dazu müssten jedoch neue Stellen geschaffen werden. Das hatte die Verwaltung bereits in einem Nachtragshaushalt im Juni vergangenen Jahres geplant. Die zusätzlichen Gelder für eine weitere Amtsleiterposition und vier Sachbearbeiterposten versagte der Kreistag jedoch.

Was passiert mit den alten Gesellschaften?

Besonders kontrovers wurde die Zukunft der beiden alten Fördergesellschaften in Vorpommern-Greifswald diskutiert. Hierzu gab es verschiedene Vorschläge aus den Reihen der Fraktionen und Kreisverwaltung. Das Schicksal der WVG ist bereits besiegelt. Die Gesellschaft soll aufgelöst werden. „Seitens der Gesellschafter wurden allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der WFG Übernahmeperspektiven in den Verwaltungen bzw. in dem zu gründenden Verein angeboten“, heißt es dazu im Konzeptschreiben der Kreisverwaltung.

Anders steht es um die Zukunft der zweiten Fördergesellschaft in Vorpommern-Greifswald, der FEG. Ihr wurde ein eigener Antrag gewidmet, über den am 23. August, zur kommenden Kreistagssitzung, abgestimmt wird. Die Verwaltung schlägt dem Gremium vor, dass „Vorpommern-Greifswald 100 %iger Gesellschafter der FEG wird“. Mit diesem Schritt solle sich das bisherige Aufgabenspektrum der FEG verlagern und zum großen Teil in den Landkreis übergehen. „Die vorrangigen Aufgaben werden dann verschiedenste Projektsteuerungen sowie die Bearbeitung von zukunftsträchtigen Themenfeldern, wie zum Beispiel Bioökonomie und Wasserstoffprojekte“.

Der Kreis würde in diesem Szenario die Grundfinanzierung übernehmen. Dazu ist im Haushaltsplan 2022/2023 ein Zuschuss in Höhe vom 150 000 Euro für den Erwerb der Anteile der anderen Gesellschafter geplant. Hinzu käme ein investiver Betrag in Höhe von 13 500 Euro. Am 23. August werden die Kreistagsmitglieder über die drei Anträge diskutieren und dann wohl auch entscheiden.

Von Philipp Schulz