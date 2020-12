Greifswald

50 Bürger aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald sind in diesem Jahr für ihr ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet worden. „Mit ihrem unermüdlichen Engagement bereichern sie das Leben in unserer Region, dafür ein herzliches Dankeschön“, sagte Landrat Michael Sack ( CDU), der die ehrenamtlich Aktiven gemeinsam mit Kreistagspräsidentin Sandra Nachtweih ( CDU) am Dienstag würdigte. Sack bedankte sich mit der Ehrenamtskarte des Landkreises. Der Ehrenamtspreis wurde zum achten Mal vergeben.

Das sind die Hauptpreisträger

Zu den von einer Jury ausgewählten Hauptpreisträgern gehören Birgit und Jürgen Glowik. Beide sind im Museumsverein der Stadt Penkun aktiv, sorgen für den Erhalt und die Pflege des Schloss- und Museumsgeländes.

Anzeige

Ein weiterer Hauptpreisträger ist Domenik Thrun. Er engagiert sich im Jugendparlament in Anklam, ist Schülersprecher und Vorstandsmitglied im Kreis- und Landesschülerrat. Zudem ist er als Jugendwart im Ballsportverein BSV 95 Krusenfelde tätig.

Ausgezeichnet wurde auch Liane Büttner aus Ueckermünde. Sie ist seit fast 20 Jahren Hospizbegleiterin beim Hospizdienst Uecker-Randow, unterstützt schwerstkranke Menschen und ihre Angehörigen.

Zu den Hauptpreisträgern gehört ebenso Siegfried Henck aus Kamp, einem alten Fischerdorf, das zur Gemeinde Bugewitz gehört. Er engagiert sich im dortigen Hafenverein.

Geehrt wurde auch ein ganzer Verein, der Traditionsschiffverein „Ucra – die Pommernkogge e.V.“. Der Verein hat sich vor allem Bildungsarbeit, Traditions- und Denkmalpflege auf die Fahne geschrieben.

Für sein ehrenamtliches Engagement wurde außerdem Ronny Dick aus Zinnowitz ausgezeichnet. Er kümmert sich mit verschiedenen Lauf- und Fahrradaktionen darum, dass Spenden für den Förderverein Kinder- und Jugendhospizdienst Leuchtturm zusammenkommen.

Von OZ/dl