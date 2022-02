Vorpommern-Greifswald verteilt FFP2-Masken für Erwerbslose

Greifswald

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald weist darauf hin, dass die Verteilung der FFP2-Masken, die das Land für Menschen mit geringem Einkommen zur Verfügung gestellt hat, ab dem kommenden Mittwoch über die Städte und Ämter im Kreis erfolgt. Gegen Vorlage eines Nachweises erhält jeder berechtigte Bürger drei Masken, wie Kreissprecher Achim Froitzheim am Donnerstag mitteilte. Empfangsberechtigt sind Menschen, die Wohngeld, ALG II oder Bafög beziehen.

Bürgerinnen und Bürger mit geringem Einkommen bekommen so einen kleinen Vorrat an FFP-2-Masen kostenlos gestellt, die für den Besuch des Einzelhandels (außer für Waren des täglichen Bedarfs) seit dem 11. Februar verpflichtend sind. Seit dem Wegfall der 2G-Regelung, nach der bis in der Vorwoche nur Geimpfte und Genesene Geschäfte mit Waren außerhalb des täglichen Bedarfs betreten durften, ist diese Maskenart dort vorgeschrieben.

Die stellvertretende Ministerpräsidentin Simone Oldenburg (Linke) hatte nach der Kabinettssitzung in Schwerin mitgeteilt, dass das Land Mecklenburg-Vorpommern Masken aus seiner Reserve bereitstelle, die über die Kommunen verteilt werden sollten.

Von OZ