Greifswald

In Vorpommern-Greifswald sind Betrüger unterwegs, die Einwohner mit dem Breitbandausbau abzocken wollen. Sie versprechen an der Haustür schnelles Internet und wollen dafür – angeblich im Auftrag des Landkreises – abkassieren. Das ist kein Vorgehen der Verwaltung, teilt der Landkreis mit und warnt vor dieser Betrugsmasche.

Anschluss in erster Ausbauphase ist kostenlos

In dem Zusammenhang weist der Landkreis darauf hin, dass kein Mitarbeiter eines Unternehmens, das im Auftrag des Landkreises für den Breitbandausbau arbeitet, die Berechtigung besitzt, Geld in irgendeiner Art und Weise von Bürgern einzufordern. Jeder Bürger, dessen Gebäude im Zuge des Breitbandausbaus einen Glasfaseranschluss erhält, bekomme diesen in der ersten Ausbauphase kostenlos, teilt die Kreisverwaltung mit.

Kreis fordert kein Geld an der Haustür

Sollte im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau ein Mitarbeiter eines Unternehmens beziehungsweise einer, der dies behauptet, vor der Tür stehen, rät der Landkreis dazu, sich unbedingt den Firmen-Ausweis zeigen zu lassen sowie Firmenname, Name und Telefonnummer des Mitarbeiters zu notieren. Die Verwaltung weist ausdrücklich darauf hin, dass der Landkreis kein Geld an der Haustür einfordert. Bei derartigen Betrugsversuchen und Hinweisen darauf, sollten sich Betroffene an eine zuständige Polizeidienststelle wenden.

Informationen zum Breitbandausbau finden Einwohner von Vorpommern-Greifswald im Internet auf der Homepage des Landkreises www.kreis-vg.de/ Breitbandausbau/.

