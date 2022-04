Vorpommern-Greifswalds Kriminalstatistik 2021: Vor allem Wohnungseinbrüche nahmen stark zu

Insel Usedom/Greifswald

Mehr Wohnungseinbrüche, mehr Fahrraddiebstähle, mehr Drogendelikte, mehr Internetkriminalität, mehr illegale Einreisen – egal, welche Gruppe von Straftaten man betrachtet, im Landkreis Vorpommern-Greifswald sind die Fallzahlen im Jahr 2021 überall nach oben geschnellt. Im Jahr 2020 dagegen waren vor allem wegen der Corona-Pandemie und dem damit verbundenen zweimaligen kompletten Lockdown die Straftaten erheblich gesunken.

Auffällig für 2021 ist: Die Anzahl der Straftaten ist wieder erheblich angestiegen. 2020 gab es im Landkreis Vorpommern-Greifswald 1949 Fälle weniger, das entspricht einem Minus von 12,8 Prozent. Vergangenes Jahr dagegen wurden insgesamt 14 900 Straftaten registriert. Das ist ein Plus von 1610 Fällen (+12,1 Prozent). Damit wurde wieder das Straftatenniveau wie vor der Corona-Pandemie erreicht. Die Zahl der Straftaten pro 100 000 Einwohner für Vorpommern-Greifswald liegt jetzt 6320 – ebenfalls ein Plus von 12,1 Prozent.

Diebstähle um 20 Prozent gestiegen

Die höchste Steigerungsrate gibt es im Bereich der Diebstähle. Waren es in 2020 noch 3817 Taten, so wurden in 2021 insgesamt 4585 Diebstähle erfasst. Das Plus von 768 Fällen entspricht einer Steigerung von 20,1 Prozent. „Es ist davon auszugehen, dass Diebstahlsdelikte durch den Wegfall der intensiven Kontrollen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wieder zugenommen haben“, heißt es vom Sprecher der Polizeiinspektion Anklam Andrej Krosse.

Gestohlen wird so ziemlich alles und die Dunkelziffer zu den von der Polizei registrierten Straftaten dürfte hoch sein. Heiß begehrt sind nach wie vor Fahrräder. 1047 Fahrraddiebstähle hat die Polizei im Jahr 2021 aufgenommen. Das sind 300 Taten mehr als im Jahr zuvor. Die Hochburg für Fahrraddiebe landesweit bleibt dabei die Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Dort wurden allein 645 Fahrräder als gestohlen gemeldet, das sind 61,6 Prozent aller Fahrraddiebstähle im Landkreis.

Fahrraddiebe lassen oftmals nur ein angeschlossenes Vorder- oder Hinterrad zurück. Quelle: Tilo Wallrodt

Hochwertige Fahrräder werden oftmals über die Landesgrenze gebracht und weiterverkauft. Polizeibeamte konnten bei Kontrollen auf den Landes- und Bundesstraßen sowie in Grenznähe auf der Insel Usedom mehrfach gesuchtes Diebesgut in Transportern mit polnischen oder osteuropäischen Kennzeichen feststellen.

Wohnungseinbrüche rasant gestiegen

Enorm angestiegen sind im vergangenen Jahr Wohnungseinbruchdiebstähle. Während 2020 die registrierten Taten bei 111 lagen, musste die Polizei 2021 in 179 Fällen ermitteln. Das ist ein Anstieg von 61,3 Prozent (+ 68 Fälle). „Gleichzeitig konnte aber auch die Aufklärungsquote von 27,9 auf 52,0 Prozent deutlich verbessert werden und liegt damit weit über dem Landesdurchschnitt von 33,9 Prozent“, erklärt Krosse.

In Zinnowitz wurde in Häuser im Gnitzer Weg und in Wolgast in mehrere Eigenheime im Lindenweg eingebrochen. Quelle: Tilo Wallrodt

Ein Großteil dieser Wohnungseinbrüche konnte einem Täterduo zugeordnet werden, welches im vergangenen Jahr in Greifswald, Wolgast, dem Bereich der Ämter Landhagen und Am Peenestrom sowie im Norden der Insel Usedom oftmals gleich mehrfach am Tag und in der Nacht in Häuser und Wohnungen eingebrochen ist. Dabei hatten es die Diebe vor allem auf Bargeld und Wertgegenstände wie Schmuck abgesehen. Dass in mehreren Fällen die Bewohner zum Tatzeitpunkt zu Hause waren und schliefen, schreckte sie nicht ab.

Täterduo für Gesamtschaden von 130 000 Euro verantwortlich

Durch intensive Ermittlungen konnte die Polizei die beiden Männer schließlich überführen und festnehmen. Am 10. August vergangenen Jahres klickten die Handschellen für den 26-jährigen Polen und den 57-jährigen Deutschen. Sie waren an 75 Wohnungseinbrüchen mit einem Gesamtschaden von über 130 000 beteiligt.

Allein im Norden der Insel Usedom wurden 31 dieser Straftaten mit einem Gesamtschaden von ca. 60 000 Euro registriert. Die Männer wurden inzwischen vor dem Landgericht Stralsund zu langjährigen Haftstrafen verurteilt.

Rauschgiftdelikte und Enkeltrick nehmen immer weiter zu

Auch bei den Rauschgiftdelikten ist ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Während im Jahr 2020 noch 632 Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz geführt wurden, waren es im Jahr 2021 bereits 836 Verfahren (+ 201 Fälle). Die meisten dieser Verstöße wurden bei Schwerpunktkontrollen der Polizeiinspektion Anklam mit Unterstützung von Kräften der Landesbereitschaftspolizei im Raum Wolgast und Greifswald festgestellt.

Nach wie vor sehr hoch ist die Zahl der Enkeltrick- und Internetstraftaten. Gerade der Enkeltrick in seinen verschiedensten Formen – vom Schockanruf bis zu geglückten Transaktionen mit angeblichen Polizisten oder Bankmitarbeitern – hatte im vergangenen Jahr Hochkonjunktur. Und ein Ende ist nicht in Sicht, denn auch 2022 werden fast wöchentlich neue geglückte Betrugshandlungen gemeldet. Und das, obwohl die Polizei immer wieder mit entsprechenden Kampagnen und Infoveranstaltungen gerade bei Senioren warnt.

Kreis hält Spitzenposition bei illegalen Grenzübertritten

In noch einem Bereich nimmt der Landkreis Vorpommern-Greifswald die Spitzenposition landesweit ein: Das sind Straftaten gegen das Aufenthalts-, das Asyl- und das Freizügigkeitsgesetz/EU. Hier wurde eine Steigerung von 628 auf 897 Fälle – das sind 233,5 Prozent Steigerung – verzeichnet. Dies ist mit einer hohen Anzahl an Flüchtenden, die über die Belarus-Route und die polnische Grenze in Vorpommern-Greifswald angekommen und von der Bundespolizei registriert worden sind, zu begründen. Entsprechend dem Tatortprinzip werden diese Straftaten in der Kriminalitätsstatistik für Vorpommern-Greifswald abgebildet.

Über die polnische Grenze kamen viele Flüchtlinge in den Landkreis, die auf der Belarus-Route unterwegs waren. Quelle: Tilo Wallrodt

Weniger Straftaten gab es bei Sachbeschädigungen durch Graffiti. 166 Anzeigen wurden erfasst. In der Hansestadt Anklam konnten Ende 2020 insgesamt sechs Jugendliche, damals im Alter von 15 bis 21 Jahren, festgestellt werden. Sie waren für 37 Fälle verantwortlich. Auch in Greifswald wurden 2021 mehrere Graffiti-Sprayer auf frischer Tat gestellt.

Von Cornelia Meerkatz