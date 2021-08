Vierow

Ein achtjähriges Mädchen aus Vierow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist am Abend des vergangenen Freitags (6. August) verdächtig angesprochen worden. Im Beisein seiner Mutter berichtetet sie der Polizei, dass sie nach einem Besuch bei einer Freundin auf dem Weg nach Hause war, als sie von einem Mofa-Fahrer im Gahlkower Weg in Vierow am Arm gepackt wurde. Der unbekannte Mann habe ihr gesagt, dass er sie nach Hause bringen wolle. Wenn sie nicht auf das Mofa steige, so würde er ein Messer herausholen.

Das Mädchen riss sich daraufhin los und lief nach Hause. Der Mofa-Fahrer fuhr in Richtung Gahlkow weiter. Außerdem wurde bekannt, dass es bereits vor einigen Wochen zu einem ähnlichen Vorfall an dieser Stelle mit dem selben Mofa-Fahrer gekommen war. Der elfjährige Bruder des Mädchens, der damals bei ihr war, bestätigte das.

Personen- und Fahrzeugbeschreibung

Derzeit sind folgende Informationen zu dem Mann bekannt: jüngeres Alter, Barträger, trug einen Motorradhelm (Integralhelm mit leicht geöffnetem Visier).

Zum Mofa liegen folgende Informationen vor: blaue Farbe, zwei Sitze, wobei der zweite Sitz leicht erhöht angebracht ist, Versicherungskennzeichen.

Die Polizei ist auf der Suche nach dem Mann und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat die Vorfälle ebenfalls beobachtet? Wer kann Angaben zum beschriebenen Mann oder zum Mofa machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Wolgast unter 03836 252-224 und die Internetwache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Von OZ