Lange Gesichter bei den jungen Sportlern in Vorpommern. Entgegen den Aussagen des Landkreises vom Donnerstag heißt es für die meisten nun doch wieder: Mütze auf, Schal um und draußen trainieren. Die lang erwartete Lockerung des Hallensportverbots betrifft nur die Amtsbereiche in denen der Inzidenzwert unter 50 liegt.

Das sind Usedom-Nord, Torgelow, Ferdinandshof, Peenetal/ Loitz, Lubmin, Landhagen, Anklam-Land, Stadt Ueckermünde und Anklam Stadt. Hier dürfen die Kinder und Jugendlichen mit ihren Trainingsgruppen ab sofort das Training in der Halle wieder aufnehmen.

Kein Hallensport in Greifswald

Weniger glücklich können sich die jungen Sportler in Greifswald, Usedom-Süd, Heringsdorf, Pasewalk, Straßburg, Am Peenestrom, Jarmen-Tutow, Löcknitz-Penkun, Uecker-Randow-Tal, Amt Usedom-Süd und Züssow schätzen. Hier liegen die Inzidenzwerte zum Teil weit über den angestrebten 50 pro 100.000 Corona-Positivfällen innerhalb einer Woche.

Am Donnerstag hatte der Landrat Michael Sack noch verkündet, alle Ämter mit einem Inzidenzwert unter 100 kämen in Frage. Das sei aber dann doch vom Rechtsamt gekippt worden, hieß es aus der Pressestelle. Unglücklich: Am Freitag wurde zunächst irrtümlich eine falsche Verordnung verschickt, in der es hieß, Sport für Kinder Jugendliche sei komplett verboten. Bei den Sportvereinen liefen die Telefone heiß. Kreissprecher Achim Froitzheim beruhigte: „Training draußen ist weiterhin erlaubt.“

Verwirrung um Falschmeldung

Der Vizevorsitzende Jörg Küster von der Hochschulgemeinschaft Sport in Greifswald ist sauer. „Natürlich sind wir enttäuscht, das wir nicht in die Halle dürfen“, sagt er. „Aber auch ärgerlich. Wie kann das sein, dass so unterschiedliche Meldungen veröffentlicht werden. Wir hatten schon beim Freizeitbad angerufen und uns nach Zeiten erkundigt.“ Dort allerdings war man völlig überrascht, von einer neuen Verordnung war dort nichts bekannt. Auf Anfrage beim Landkreis habe es geheißen: Es gilt die Landesverordnung. „Schön wärs“, lacht Küster. „Dann könnten wir ja mit den Kids trainieren.“

Volksstadion auch geschlossen

Die Verwirrung um die zunächst veröffentlichte Verordnung treibt allerdings noch buntere Blüten. „Der Objektleiter des Volksstadions in Greifswald hat mir gesagt, das Volksstadion sei jetzt bis zum 10. Dezember geschlossen“, sagt Leichtathletik-Trainerin Manuela Germans. „Das Training für nächste Woche habe ich jetzt abgesagt.“ Germans trainiert vor allem Sprint-und Sprungdisziplinen mit dem Nachwuchs und leidet sehr unter den Trainingsbedingungen draußen. „Dreisprung bei 3 Grad Celsius geht einfach nicht“, sagt sie.

„Die frieren sich in den Spikes die Füße ab.“ Besonders dramatisch die Situation bei den leistungsorientierten Sportlerinnen. „Im Februar sind Deutsche Meisterschaften. Ohne Training brauchen wir nicht hinzufahren.“

Anklam : Wird das Parkett eröffnet?

Überraschte Freude hingegen in Anklam beim Tanzsportverein (TSV). Hier ist das Training in der Halle wieder erlaubt. „Eigentlich waren wir schon dabei die Weihnachtspost zu verschicken“, sagt Sportwart Uwe Prepernow. „Aber wir könnten von heute auf morgen aufschließen.“ Bedingung hierfür sei allerdings die Einwilligung der Stadt Anklam. „Dann müssen wir auch sehen, wie hoch die Akzeptanz der Eltern ist“, sagt er. „Nicht jeder wird das Risiko vor Weihnachten eingehen wollen, seine Kinder zum Tanzen zu schicken.

„Wir machen das Beste draus“

Max Surke ist mit seinen Handball-Kids vor allem auf Sportareal am Dubnaring unterwegs. „Natürlich ist es ganz schön kalt und wir würden lieber in der Halle Handball spielen“, sagt der Nachwuchstrainer und Spieler der 1.Herrenmannschaft des HC Vorpommern. „Aber wir machen das Beste draus. Ich glaube die Jungs und Mädchen sind einfach froh mit der Mannschaft zusammen trainieren zu können und nicht allein zu Hause sitzen zu müssen.“

Regelung gilt bis 10. Dezember

Mit der Regelung stellt sich der Kreis gegen die Landesverordnung, die Kinder- und Jugendsport in der Halle grundsätzlich erlaubt. Der Grund liege in den kontinuierlich hohen Zahlen von Corona-Infizierten im Land, steht in der Begründung der Verordnung. Derzeit ist der Landkreis Vorpommern-Greifswald mit einer Inzidenz von 82,3 Spitzenreiter im Land.

„Dabei sind insbesondere wiederholt auch Infektionen in den Schulen und Kindertageseinrichtungen aufgetreten“, heißt es in einer Pressemitteilung zur neuen Verordnung. Der Kita- und Schulbetrieb werde durch eventuell notwendige Quarantänemaßnahmen stark gefährdet, die Regelung gelte zunächst bis zum 10. Dezember.

